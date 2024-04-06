Паводок разрушил дамбу пруда в Куженерском районе Марий Эл

По данным ведомства, инцидент произошел из-за резкого подъема воды в местном пруду в связи с таянием осадков. Обеспечивающие сброс воды трубы не справились с возросшими объемами воды.

Отмечается, что угрозы подтопления жилых домам нет.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что отказавшихся от эвакуации граждан в районе подтопления вывезут принудительно при участии полиции, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

