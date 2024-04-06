Паводок разрушил дамбу пруда в Куженерском районе Марий Эл
6 апреля 202415:28
Паводковыми водами разрушена дамба пруда в Куженерском районе Марий Эл, сообщили в республиканской прокуратуре.
По данным ведомства, инцидент произошел из-за резкого подъема воды в местном пруду в связи с таянием осадков. Обеспечивающие сброс воды трубы не справились с возросшими объемами воды.
Отмечается, что угрозы подтопления жилых домам нет.
Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что отказавшихся от эвакуации граждан в районе подтопления вывезут принудительно при участии полиции, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru