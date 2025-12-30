Родившихся в Крыму или на Донбассе россиян перестали пускать в Грузию

Гражданам РФ, в паспортах которых указано, что они родились в Крыму, Донецкой или Луганской народных республиках, Запорожской или Херсонской областях, стали чаще отказывать во въезде в Грузию. Об этом заявили в Секции интересов России при посольстве Швейцарии в стране.

Также случаи отказа участились в отношении россиян, у которых в графе «Место рождения» указаны Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия.

В диппредставительстве рекомендовали планирующим поездку в Грузию гражданам России «тщательно взвесить все обстоятельства и возможные риски».

Ранее пятеро граждан россии были задержаны в Грузии по подозрению в отмывании нелегальных доходов и незаконном бизнесе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

