Родившихся в Крыму или на Донбассе россиян перестали пускать в Грузию

Гражданам РФ, в паспортах которых указано, что они родились в Крыму, Донецкой или Луганской народных республиках, Запорожской или Херсонской областях, стали чаще отказывать во въезде в Грузию. Об этом заявили в Секции интересов России при посольстве Швейцарии в стране.