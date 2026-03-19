«Прошло достаточно времени, чтобы привести всё в порядок, должны были справиться с этой задачей. Анапа у нас всегда считалась курортом для семей с детьми. Там пологий пляж, удобный для купания. Думаю, если Роспотребнадзор проверит соответствие, и всё будет нормально, ничего не будет мешать открытию этих пляжей. Спрос на морской отдых у нас каждый год растет и, конечно, основную роль в этом играет побережье Черного моря. Ждем и надеемся, что это случится, чтобы Анапа смогла жить и развиваться. Там очень много было вложено средств в современную модернизацию курортной зоны», - отметил собеседник НСН.

Он допустил, что туристы могут уже сейчас начинать бронировать отдых в Анапе, еще до официального разрешения на открытие пляжей, отметив рискованность такого решения.

«Думаю, если власти уверены в своей позиции, они смогут пройти все необходимые лабораторные исследования и согласования. Стоит присмотреться к этому направлению. Люди у нас любят рисковать. Всегда, когда есть риск, цена дешевле. Здесь уже выбор за туристами, какое они примут решение. Всё зависит от того, когда это решение сможет официально вступить в законную силу. Конечно, мы хотим, чтобы были минимальные последствия для экологии, для моря, и всё вернулось в прежний ритм отдыха и туризма», - заключил Алексей Волоцков.

Танкеры с мазутом «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе в условиях шторма 15 декабря 2024 года. Часть топлива выбросило на побережье в районе Анапы и его пригородов, там были загрязнены 54 км береговой линии. Также загрязнение дошло до побережья Крыма.