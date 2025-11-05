В доход государству переданы акции компаний «Яшкино» и «Кириешки»

Около 7 млн акций компании «Кондитерус Ком», которой принадлежат бренды «Яшкино» и «Кириешки», чьи бенефициары признаны экстремистским объединением, переданы в доход государству, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора Федеральной службы судебных приставов России Дмитрия Аристова.

Приставы арестовывают имущество владельцев «Кириешек» и «Яшкино»

По его словам, меры приняты по исполнительным документам об обращении в доход государства имущества, ранее принадлежащего Денису Штенгелову (признан экстремистом в РФ) и аффилированным лицам.

Ранее стало известно, что в отношении Штенгеловых проведена проверка, согласно которой, отец и сын поддерживают политику Киева, оказывают финансовую и продовольственную помощь украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

