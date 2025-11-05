Эксперт: Россияне имеют право на перерасчет за некачественную воду
При недостаточной температуре горячей воды россияне могут потребовать перерасчет после обращения в управляющую компанию дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Владимира Кошелева.
По его словам, низкая температура воды - это и некомфортно, и накладно. В точке подачи она должна быть на уровне 65-70 градусов. В квартирах, где установлены счетчики, стоимость горячей воды рассчитывается исходя из ее объема, поэтому при низкой температуре горячей воды, ее расход значительно увеличивается, что отражается на сумме в квитанции.
После обращения сотрудник УК должен прийти в квартиру, измерить температуру воды и составить акт. После этого должен быть сделан перерасчет за услугу: если температура ниже нормы, но выше 40 градусов, плата снижается на 1% за каждые 3 градуса от нормы. Если температура ниже 40 градусов, то расчет выполняется как за холодную воду.
Если УК бездействует, необходимо обратиться в государственную жилищную инспекцию с жалобой. Также россияне могут обратиться в Роспотребнадзор или в суд для проведения независимой экспертизы.
В РФ хотят запретить отключать горячую воду более чем на 14 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru