МИД РФ: НАТО отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области
Североатлантический альянс во время маневров отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко.
По его словам, ведется милитаризация Балтики, накачка региона «коалиционными силами и средствами». Дипломат указал, что усилиями НАТО эта часть Европы стала зоной конфронтации, которая резко обострилась из-за вступления Финляндии и Швеции в Альянс.
Отмечается, что союзники по НАТО хотят поставить под контроль, а затем и ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России.
Ранее власти Литвы предложили ограничить транзит в Калининград, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
