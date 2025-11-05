МИД РФ: НАТО отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области

Североатлантический альянс во время маневров отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко.

«Исчезнет с карты мира!»: В Госдуме пригрозили Литве за «наезд» на Калининград

По его словам, ведется милитаризация Балтики, накачка региона «коалиционными силами и средствами». Дипломат указал, что усилиями НАТО эта часть Европы стала зоной конфронтации, которая резко обострилась из-за вступления Финляндии и Швеции в Альянс.

Отмечается, что союзники по НАТО хотят поставить под контроль, а затем и ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России.

Ранее власти Литвы предложили ограничить транзит в Калининград, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
