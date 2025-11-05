Шаман представил новую песню «4 ноября»
Российский исполнитель Шаман совместно с сенатором от Нижегородской области Александром Вайнбергом представил песню «4 ноября», сообщают «Известия».
Она посвящена Дню народного единства. Презентация состоялась в Национальном центре «Россия». По словам артиста, композиция повествует о любви к Родине, ответственности за родную землю и ратных подвигах русских воинов. Автор текста Вайнберг.
Также на гала-концерте выступила певица Татьяна Куртукова. Она исполнила свой хит «Матушка».
Ранее Шаман назвал любимую песню из собственного репертуара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шаман представил новую песню «4 ноября»
- СМИ: США рассматривают три варианта силовых операций в Венесуэле
- Москва ждет от США разъяснений слов Трампа о ядерных испытаниях
- СМИ: В США потерпел крушение самолет
- Врач-мигрант лечил россиян по диплому, купленному за «трех баранов»
- Юрист: Переводы самому себе могут привести к блокировке счета
- В российских магазинах появились афганские гранаты
- Путин: Корабль НАТО наблюдал за испытаниями «Буревестника»
- Экс-глава «Укрэнерго»: Зеленский боится гнева жителей из-за отключения электричества зимой
- Путин заявил о начале серийного производства «Орешника»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru