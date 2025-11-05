Шаман представил новую песню «4 ноября»

Российский исполнитель Шаман совместно с сенатором от Нижегородской области Александром Вайнбергом представил песню «4 ноября», сообщают «Известия».

Она посвящена Дню народного единства. Презентация состоялась в Национальном центре «Россия». По словам артиста, композиция повествует о любви к Родине, ответственности за родную землю и ратных подвигах русских воинов. Автор текста Вайнберг.

Также на гала-концерте выступила певица Татьяна Куртукова. Она исполнила свой хит «Матушка».

ФОТО: Илья Московец/URA.RU/ТАСС
