Россиянам за шум по ночам выписывают штрафы в 4 тысячи рублей
Власти регионов России самостоятельно устанавливают правила соблюдения режима тишины в определенное время суток и штрафы за их нарушение, сообщает ТАСС.
Как заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, жителям Москвы за это грозит штраф от 500 рублей до 4 тыс. рублей. В Московской области наказание составляет от тысячи до трех для физлиц. При этом в каждом регионе цифры свои.
Парламентарий указал, что в случае нарушения соседями режима тишины следует обратиться в правоохранительные органы — сотрудники будут обязаны приехать, зафиксировать факт нарушения и провести профилактическую беседу, составив протокол об административном правонарушении. Штраф налагается в случае повторного нарушения.
Ранее россиянам объяснили, как наказать курящего в подъезде соседа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
