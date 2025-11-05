Экс-советник Трампа: Конфликт на Украине начался 24 февраля 2014 года
5 ноября 202506:14
Конфликт вокруг Украины начался задолго до прихода бывшего президента США Джо Байдена к власти, заявил РИА Новости экс-помощник главы государства Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.
«Люди часто забывают и говорят, что война началась, когда Джо Байден стал президентом. На самом деле война началась 24 февраля 2014 года», — указал политик.
Трамп считает, что начало конфликта вокруг Украины произошло из-за вывода войск США из Афганистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
