Экс-советник Трампа: Конфликт на Украине начался 24 февраля 2014 года

Конфликт вокруг Украины начался задолго до прихода бывшего президента США Джо Байдена к власти, заявил РИА Новости экс-помощник главы государства Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.

Белый дом заявил, что Трамп продолжит добиваться мира на Украине

«Люди часто забывают и говорят, что война началась, когда Джо Байден стал президентом. На самом деле война началась 24 февраля 2014 года», — указал политик.

Трамп считает, что начало конфликта вокруг Украины произошло из-за вывода войск США из Афганистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаДональд ТрампСША

Горячие новости

Все новости

партнеры