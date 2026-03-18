Ланьков объяснил, откуда взялись 99,93% на выборах в КНДР

Ланьков отметил, что в каждом округе в Северной Корее выдвигается только один кандидат, однако сам факт появления голосов «против» стал необычным. Он подчеркнул, что раньше официально заявлялось о 100% поддержке.

По словам эксперта, впервые о голосах «против» власти сообщили в 2023 году на местных выборах. Теперь такие данные появились и по итогам выборов в Верховное Народное Собрание — впервые с конца 1950-х годов, по крайней мере на официальном уровне, передает «Радиоточка НСН».

