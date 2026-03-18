Ланьков объяснил, откуда взялись 99,93% на выборах в КНДР

Ким Чен Ын на выборах получил 100% голосов, а показатель 99,93% относится к доле голосов «за» кандидатов, заявил в беседе с «Лентой.ру» кореист, профессор Университета Кукмин Андрей Ланьков.

По его словам, путаница возникла из-за неточных формулировок в англоязычных сообщениях. Он пояснил, что лидер КНДР традиционно получает 100% голосов — так же, как ранее его отец и дед. При этом 99,93% — это доля голосов в поддержку кандидатов от Трудовой партии Кореи.

Ланьков отметил, что в каждом округе в Северной Корее выдвигается только один кандидат, однако сам факт появления голосов «против» стал необычным. Он подчеркнул, что раньше официально заявлялось о 100% поддержке.

По словам эксперта, впервые о голосах «против» власти сообщили в 2023 году на местных выборах. Теперь такие данные появились и по итогам выборов в Верховное Народное Собрание — впервые с конца 1950-х годов, по крайней мере на официальном уровне, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Telegram-канал Andrei Lankov
