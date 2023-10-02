Егор Крид отсудил у Mash 350 тысяч рублей

Суд признал сведения, распространяемые каналом, не соответствующими действительности. Mash обязан прекратить их распространение, а также опровергнуть в течение десяти дней после вступления решения суда в законную силу.

29 апреля 2023 года Mash опубликовал пост, в котором утверждалось, что Егор Крид попал в «черный список инфоцыган», составленный МВД РФ, и его собираются проверить на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег.

Черный рынок блогеров и коучей насчитывает миллиарды недополученных средств в бюджет, заявил ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

