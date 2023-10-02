Егор Крид отсудил у Mash 350 тысяч рублей

Савеловский суд Москвы взыскал с Telegram-канала Mash 350 тысяч рублей по иску певца Егора Крида из-за поста о его причастности к неуплате налогов.

Иск удовлетворен частично: музыкант требовал взыскать с ресурса 1 миллион рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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Суд признал сведения, распространяемые каналом, не соответствующими действительности. Mash обязан прекратить их распространение, а также опровергнуть в течение десяти дней после вступления решения суда в законную силу.

29 апреля 2023 года Mash опубликовал пост, в котором утверждалось, что Егор Крид попал в «черный список инфоцыган», составленный МВД РФ, и его собираются проверить на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег.

Черный рынок блогеров и коучей насчитывает миллиарды недополученных средств в бюджет, заявил ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

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ФОТО: vk.com/kreed58
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