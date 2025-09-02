Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в Москве

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в 13-й раз в выставочном комплексе «Тимирязев Центр» с 11 по 14 сентября 2025 года. Об этом сообщила директор и основатель проекта Маргарита Пушкина.

«В Москве интерес к современному искусству непрерывно растет, а арт-рынок демонстрирует положительную динамику развития. В 2024 году за четыре дня работы ярмарку Cosmoscow посетило более 50 тысяч человек, это на 20 тысяч больше, чем в предыдущем году. 13-й выпуск ярмарки состоится на прежней площадке, но в расширенном формате — мы задействуем оба этажа «Тимирязев Центра», — подчеркнула она.

Первыми гостями ярмарки станут коллекционеры, а также представители арт-сообщество. Они увидят экспонаты 11 сентября в ходе превью. Все галереи разделят на традиционные специфические секции. В «БАЗЕ» покажут молодых и известных представителей с собственным арт-пространством. Пространство «КОНТУР» предназначено для тех, кто не имеют постоянного места и работают в онлайне или в формате шоурума. В секции «ТИРАЖ» продемонстрируют представителей тиражного искусства, а «ДИЗАЙН» — тех, кто работает с коллекционным дизайном. Еще два раздела, «ЦИФРА» и «СООБЩЕСТВА», объединят офлайн- и онлайн-галереи, которые работают в сфере технологического искусства и те, кто направлен на развитие коммуникаций, инфраструктуры и образования, соответственно.

Одновременно с этой выставкой в шестой раз будет проведена ярмарка-сателлит blazar. Она расположится в Музее Москвы, но соберет коллекционеров на превью на день раньше — 10 сентября. Среди участников — начинающие художники, независимые авторы, дизайнеры и архитектурные бюро, а также галереи, образовательные учреждения и представители инициатив в сфере современного искусства.

Cosmoscow также предоставляет дополнительную возможность посетить встречи с художниками, тематические лекции, образовательные мероприятия и выставочные проекты.

