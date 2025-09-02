Россиянам назвали причины пожара в автомобиле
Проблемы с проводкой могут привести к возгоранию автомобиля. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.
Он уточнил, что причиной оплавления изоляции и последующего пожара в автомобиле могут стать износ проводки, установка предохранителя большего номинала или некорректное подключение дополнительного электрооборудования.
Кроме того, к возгоранию может привести утечка горючих жидкостей, таких как бензин и масло, в том числе после ДТП, а также попадание инородных предметов в подкапотное пространство.
Тимашов добавил, что автомобиль может загореться в случает контакта расскалённого катализатора с высокой сухой травой.
В Тюмени на улице Новоселов поздно вечером 8 мая произошла трагедия. Около 22:00 загорелся автомобиль Daewoo Nexia. Оказалось, внутри находился человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Несмотря на оперативное прибытие двух пожарных расчетов и девяти сотрудников МЧС, пожар унес жизнь человека, находившегося внутри.
Ранее специалист по автомобилям Никита Родионов заявил, что бензин можно хранить в баке автомобиля максимум два месяца, сообщает «Свободная пресса».
