Минпромторг заявил о падении продаж новых автомобилей в РФ на 25%

В ведомстве сослались на данные АО «ППК», согласно которым продажи легковых автомобилей снизились на 23% (768 230 шт.), лёгкого коммерческого транспорта (LCV) - на 21% (66 391 шт.), грузовиков - на 56% (35 957 шт.), автобусов на 49% (7 002 шт.).

Также в ведомстве отметили, что непосредственно в августе текущего года было продано 135 534 экземпляров нового автотранспорта. Это на 21% меньше, чем в конце лета 2024 года (170 506 шт.).

Ранее гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич заявил, что продажи автомобилей в сентябре и октябре могут быть выше относительно июля, сообщает RT.

