Минпромторг заявил о падении продаж новых автомобилей в РФ на 25%
В России за восемь месяцев 2025 года было продано 877 580 новых автомобилей (до трёх лет). Как заявили в Минпромторге РФ, это на 25% меньше, чем за январь-август прошлого года (1 173 628 шт.).
В ведомстве сослались на данные АО «ППК», согласно которым продажи легковых автомобилей снизились на 23% (768 230 шт.), лёгкого коммерческого транспорта (LCV) - на 21% (66 391 шт.), грузовиков - на 56% (35 957 шт.), автобусов на 49% (7 002 шт.).
Также в ведомстве отметили, что непосредственно в августе текущего года было продано 135 534 экземпляров нового автотранспорта. Это на 21% меньше, чем в конце лета 2024 года (170 506 шт.).
Ранее гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич заявил, что продажи автомобилей в сентябре и октябре могут быть выше относительно июля, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В АТОР исключили подорожание авиабилетов в Китай из-за отмены виз
- «Мощная проблема с сосудами»: Онищенко оценил здоровье «пропавшего» Трампа
- Минпромторг заявил о падении продаж новых автомобилей в РФ на 25%
- Автошколы призвали запретить частное и дистанционное обучение водителей
- Россиян призвали не бояться штрафа за поиск экстремистских материалов
- Косметолог опровергла омолаживающий эффект улиток
- Анапа оказалась в лидерах по бронированиям за лето-2025
- Ушаков: Россия и США планируют очередной раунд консультаций по Украине
- Россиянам назвали популярные направления для отдыха в Китае
- Центробанк РФ не ждет отмены внешних санкций на среднесрочном горизонте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru