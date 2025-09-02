СМИ: Армия обороны Израиля приступила к масштабной мобилизации
2 сентября 202518:03
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к масштабной мобилизации резервистов. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.
Уточняется, что на службу прибудут порядка 40 тысяч резервистов, которые примут участие в наступлении на город Газа.
«Военные заявили, что ведут логистическую подготовку к приёму резервистов перед наступлением», - говорится в сообщении.
Ранее в ЦАХАЛ заявили, что город Газа является «опасной зоной боевых действий», сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Связь 6G появится в России только после 2030 года
- Кинокомпания Paramount снимет фильм по игре Call of Duty
- Ученые назвали крахом рекордное обмеление Каспийского моря
- Останутся без самолетов: Что будет с авиацией в Сибири после проверки «Ангары»
- Духовный советник Трампа внезапно выступил с тревожным обращением
- Вассерман допустил обязательные уроки китайского языка в российских школах
- Депутат Лисовский обвинил Минсельхоз в банкротстве фермеров
- Врач назвал алкогольное опьянение самым распространенным психическим заболеванием
- Фицо расскажет Зеленскому о выводах, сделанных им после встречи с Путиным
- Почему Европа не сможет разоблачить импортеров российского газа
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru