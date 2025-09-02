СМИ: Армия обороны Израиля приступила к масштабной мобилизации

Уточняется, что на службу прибудут порядка 40 тысяч резервистов, которые примут участие в наступлении на город Газа.

«Военные заявили, что ведут логистическую подготовку к приёму резервистов перед наступлением», - говорится в сообщении.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что город Газа является «опасной зоной боевых действий», сообщает RT.

