СМИ: Армия обороны Израиля приступила к масштабной мобилизации

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к масштабной мобилизации резервистов. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Израиль прекратил ввоз гумпомощи в Газу

Уточняется, что на службу прибудут порядка 40 тысяч резервистов, которые примут участие в наступлении на город Газа.

«Военные заявили, что ведут логистическую подготовку к приёму резервистов перед наступлением», - говорится в сообщении.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что город Газа является «опасной зоной боевых действий», сообщает RT.

