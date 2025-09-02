Как добавил собеседник НСН, зрители все чаще выбирают онлайн-кинотеатры из-за удобства, при этом качество сериалов сегодня не уступает блокбастерам.

«Сегодня за подписку вы получаете большое удобство, вам не нужно никуда тащиться, платить деньги за попкорн, сидеть три часа в кинотеатре. Вы дома, в любую секунду можете поставить видео на паузу. Весь контент хранится на платформе, можно не ждать выхода серий неделю, а после выхода сериала посмотреть его целиком в любое удобное время. Конечно, сейчас сериальная продукция стремительно побеждает кинопрокат. В сериалы вкладываются огромные деньги. Это спецэффекты, компьютерная графика и прочее. По качеству сериалы не уступают кино, потому кинематограф проигрывает», - сказал Шнейдеров.

Как отмечает издание The Hollywood Reporter, наиболее успешно в прокате показали себя фильмы «F1» и «Лило и Стич». Предварительная общая касса фильмов в США за три месяца составила 3,6 миллиарда долларов. Для сравнения, в 2024 году показатель составил 3,67 миллиарда долларов. Зарубежные сборы голливудского кино, особенно супергероики, тоже заметно снизились. К примеру, в Китае прежде блокбастер мог заработать в прокате 200 миллионов долларов, теперь же они составляют всего 80 миллионов долларов.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков сообщал «Радиоточке НСН», что кинотеатры не видят конкурентов в онлайн-платформах, выступая скорее за коллаборации. По его словам, продолжает работать модель, когда большой фильм сначала осваивает кассу в прокате, а затем становится доступен по подписке. На всех российских кино-платформах уже запущена онлайн-продажа билетов в кинотеатры.

