Кино проигрывает сериалам: Кинокритик раскрыл причины «голливудского кризиса»
Вместо походов в кинотеатр аудитория все чаще предпочитает смотреть кино по подписке дома, и это общемировая тенденция, рассказал НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Зритель все чаще отдает предпочтение домашнему кинопросмотру, а не кинотеатрам, а блокбастеры скоро могут вытеснить настоящее кино с большого экрана, допустил в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров. Летний сезон 2025 года стал одним из самых неудачных для Голливуда, сообщает The Hollywood Reporter.
«Как писали когда-то в статье режиссеры Стивен Спилберг и Джордж Лукас, скоро на экранах останутся только мегаблокбастеры с бюджетом от 400 миллионов долларов, а все настоящие кино уйдет в телевидение. Я был в Лос-Анджелесе и обратил внимание, что в свое время соотношение наружной рекламы кино и сериалов было восемь к двум, а в последние годы два к восьми. Джерри Брукхаймер, Стивен Спилберг начали снимать сериалы, даже Тарантино говорил, что готовит сериал. Это вполне понятно, обычно кинорежиссер ограничен тремя часами экранного времени, а любой сериал дает больше возможности для раскрытия героев, драматургии. Поэтому сейчас адский кризис кинотеатральных релизов, думаю кинематографистам всего мира надо задуматься о том, что делать дальше», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, зрители все чаще выбирают онлайн-кинотеатры из-за удобства, при этом качество сериалов сегодня не уступает блокбастерам.
«Сегодня за подписку вы получаете большое удобство, вам не нужно никуда тащиться, платить деньги за попкорн, сидеть три часа в кинотеатре. Вы дома, в любую секунду можете поставить видео на паузу. Весь контент хранится на платформе, можно не ждать выхода серий неделю, а после выхода сериала посмотреть его целиком в любое удобное время. Конечно, сейчас сериальная продукция стремительно побеждает кинопрокат. В сериалы вкладываются огромные деньги. Это спецэффекты, компьютерная графика и прочее. По качеству сериалы не уступают кино, потому кинематограф проигрывает», - сказал Шнейдеров.
Как отмечает издание The Hollywood Reporter, наиболее успешно в прокате показали себя фильмы «F1» и «Лило и Стич». Предварительная общая касса фильмов в США за три месяца составила 3,6 миллиарда долларов. Для сравнения, в 2024 году показатель составил 3,67 миллиарда долларов. Зарубежные сборы голливудского кино, особенно супергероики, тоже заметно снизились. К примеру, в Китае прежде блокбастер мог заработать в прокате 200 миллионов долларов, теперь же они составляют всего 80 миллионов долларов.
Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков сообщал «Радиоточке НСН», что кинотеатры не видят конкурентов в онлайн-платформах, выступая скорее за коллаборации. По его словам, продолжает работать модель, когда большой фильм сначала осваивает кассу в прокате, а затем становится доступен по подписке. На всех российских кино-платформах уже запущена онлайн-продажа билетов в кинотеатры.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вассерман допустил обязательные уроки китайского языка в российских школах
- Депутат Лисовский обвинил Минсельхоз в банкротстве фермеров
- Врач назвал алкогольное опьянение самым распространенным психическим заболеванием
- Фицо расскажет Зеленскому о выводах, сделанные им после встречи с Путиным
- Почему Европа не сможет разоблачить импортеров российского газа
- СМИ: Армия обороны Израиля приступила к масштабной мобилизации
- Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в Москве
- Россиянам назвали причины пожара в автомобиле
- Кино проигрывает сериалам: Кинокритик раскрыл причины «голливудского кризиса»
- Президент Финляндии назвал ШОС «попыткой подорвать единство Глобального Запада»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru