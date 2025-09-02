Президент Финляндии назвал ШОС «попыткой подорвать единство Глобального Запада»
Запад может проиграть странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил финский лидер Александр Стубб.
По его словам, ШОС - «это попытка подорвать единство Глобального Запада», поэтому Европе и США следует более эффективно взаимодействовать с Глобальным Югом.
«Если мы не будем вести более тесное сотрудничество или достойную внешнюю политику, особенно с Глобальным Югом, такими странами, как Индия, мы проиграем эту игру», - заключил президент Финляндии.
Он также добавил, что против многополярности, но поддерживает «многосторонность» в международной политике.
Ранее Стубб допустил, что после урегулирования на Украине отношения между Россией и Европой, вероятно, восстановятся, но уже не будут такими как прежде, сообщает «Свободная пресса».
