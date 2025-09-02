Президент Финляндии назвал ШОС «попыткой подорвать единство Глобального Запада»

По его словам, ШОС - «это попытка подорвать единство Глобального Запада», поэтому Европе и США следует более эффективно взаимодействовать с Глобальным Югом.

«Если мы не будем вести более тесное сотрудничество или достойную внешнюю политику, особенно с Глобальным Югом, такими странами, как Индия, мы проиграем эту игру», - заключил президент Финляндии.

Он также добавил, что против многополярности, но поддерживает «многосторонность» в международной политике.

Ранее Стубб допустил, что после урегулирования на Украине отношения между Россией и Европой, вероятно, восстановятся, но уже не будут такими как прежде, сообщает «Свободная пресса».

