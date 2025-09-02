В АТОР исключили подорожание авиабилетов в Китай из-за отмены виз

По его словам, из-за пикового спроса возможны спекулятивные всплески цен, однако возрастающий турпоток всегда приводит к конкуренции, что заставляет авиакомпании сдерживает рост стоимости билетов.

«Например, Хайнань — популярный пляжный курорт в Китае — от нововведения не выиграет, потому что он и ранее был безвизовым», — отметил эксперт.

Мурадян добавил, что благодаря отмене виз для граждан РФ в Китае станет возможным ещё большее развитие делового туризма.

Ранее власти Китая объявили о введении безвизового режима для россиян, который будет действовать в течение года начиная с 15 сентября, сообщает «Свободная пресса».