«Мощная проблема с сосудами»: Онищенко оценил здоровье «пропавшего» Трампа
Сообщения о тяжелой болезни Трампа могут быть частью внутриполитической борьбы, однако у него действительно проблема с сосудами, заявил НСН Геннадий Онищенко.
Президент США Дональд Трамп уже возрастной человек, поэтому у него могут быть проблемы со здоровьем, но сомневаться в американских врачах не стоит, рассказал НСН врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Белый дом объявил, что сегодня в 21:00 по московскому времени Трамп сделает официальное заявление перед главными СМИ страны. На этом фоне американские власти перекрыли дорогу к медицинскому центру Уолтера Рида — больнице, где традиционно лечат президентов, их семьи и первые лица США. Последний раз республиканец выступал перед камерой 26 августа. Онищенко не поверил, что Трамп мог столкнуться с серьезной болезнью и предложил дождаться официального объяснения.
«Опасения есть всегда, потому что Трамп человек уже возрастной. У Трампа была мощная сосудисто-мышечная проблема. Это характерно для его возраста, так как стенки сосудов становятся хрупкими — все проявилось в кровоподтеке на руке президента США. Мне не приходится сомневаться в квалификации американских врачей, которые заявили, что это случилось в результате удара. Я думаю, что повышенный интерес к этой теме связан с тем, что в Америке идет внутриполитическая борьба. Демократы прятали больше года состояние Байдена, а теперь в том же самом обвиняют республиканцев. Даже если Трампа и госпитализируют, то его место займет вице-президент Джей Ди Вэнс, но все же пожелаем ему здоровья», — заключил собеседник НСН.
Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что в настоящее время чувствует себя лучше, чем когда-либо, напоминает НСН.
