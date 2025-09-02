Президент США Дональд Трамп уже возрастной человек, поэтому у него могут быть проблемы со здоровьем, но сомневаться в американских врачах не стоит, рассказал НСН врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Белый дом объявил, что сегодня в 21:00 по московскому времени Трамп сделает официальное заявление перед главными СМИ страны. На этом фоне американские власти перекрыли дорогу к медицинскому центру Уолтера Рида — больнице, где традиционно лечат президентов, их семьи и первые лица США. Последний раз республиканец выступал перед камерой 26 августа. Онищенко не поверил, что Трамп мог столкнуться с серьезной болезнью и предложил дождаться официального объяснения.