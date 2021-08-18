«Спас народный щит». Соратник Ельцина - о его роли в «августовском путче»

Ельцина могли арестовать в любой момент, но этого чудом не произошло, заявил НСН экс-глава службы протокола будущего первого президента России Владимир Шевченко.

Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», как Борису Ельцину удалось избежать ареста в августе 1991 года.

В ночь с 18 на 19 августа 1991 года в СССР был создан самопровозглашенный Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), после чего начался «августовский путч». В Москве было введено чрезвычайное положение, в столицу вошли военные. Ельцин назвал происходящее государственным переворотом, и его сторонники вышли на защиту Белого дома, воздвигнув там баррикады.

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«Я в это время работал с Горбачевым. Команды центра на арест Ельцина не было, но опасность была, охрана работала, его безопасность обеспечивали. Тут сложно сказать, как удалось избежать ареста. Удалось из-за того, что вышел народ, он был защищен щитом народа – и это, пожалуй, самое главное», - сказал Шевченко.

По его словам, у обеих сторон конфликта хватило ума, чтобы избежать кровопролития.

«Предпринималось все, чтобы войны не было, но обстановка была тяжелая. Когда в Москву входят войска, появляются танки, Кантемировка и Таманка выходят, конечно, это очень грустно. Все могло быть, но ума хватило и у одной, и другой стороны не разжигать ситуацию до такого состояния, чтобы произошло кровопролитие. По гибели троих ребят есть много вопросов, но факт оставался фактом, это случилось», - отметил экс-руководитель службы протокола Горбачева и Ельцина.

При этом он исключил возможность повторения в современной России событий августа 1991 года.

«Нет. Здесь не в свободе дела, а все зависит от настроения в стране, от ее состояния. Все-таки за последние годы, особенно за последние 20 лет, многое было сделано. Голосования показывают, что народ высказывается за стабильность, поэтому я не стал бы фантазировать по этому поводу», - заключил собеседник НСН.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как его чуть не сожгли вместе с машиной во время «августовского путча».

Жириновский вспомнил, как его чуть не сожгли во время путча ГКЧП

Со своей стороны, бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев высказал мнение, что организаторы «августовского путча» 1991 года входят в число виновных в развале СССР.

Официально жертвами «августовского путча» 1991 года стали три человека, погибшие в ночь на 21 августа во время инцидента в тоннеле под пересечением Калининского проспекта (ныне Новый Арбат – прим. НСН) и Садового Кольца. Колонна бронетехники Таманской дивизии, введенная в Москву по приказу ГКЧП, проезжала через тоннель, после чего на БМП напали защитники Белого дома, трое из которых погибли.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил ГорбачевБорис Ельцин
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