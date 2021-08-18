«Спас народный щит». Соратник Ельцина - о его роли в «августовском путче»

«Я в это время работал с Горбачевым. Команды центра на арест Ельцина не было, но опасность была, охрана работала, его безопасность обеспечивали. Тут сложно сказать, как удалось избежать ареста. Удалось из-за того, что вышел народ, он был защищен щитом народа – и это, пожалуй, самое главное», - сказал Шевченко.

По его словам, у обеих сторон конфликта хватило ума, чтобы избежать кровопролития.

«Предпринималось все, чтобы войны не было, но обстановка была тяжелая. Когда в Москву входят войска, появляются танки, Кантемировка и Таманка выходят, конечно, это очень грустно. Все могло быть, но ума хватило и у одной, и другой стороны не разжигать ситуацию до такого состояния, чтобы произошло кровопролитие. По гибели троих ребят есть много вопросов, но факт оставался фактом, это случилось», - отметил экс-руководитель службы протокола Горбачева и Ельцина.

При этом он исключил возможность повторения в современной России событий августа 1991 года.

«Нет. Здесь не в свободе дела, а все зависит от настроения в стране, от ее состояния. Все-таки за последние годы, особенно за последние 20 лет, многое было сделано. Голосования показывают, что народ высказывается за стабильность, поэтому я не стал бы фантазировать по этому поводу», - заключил собеседник НСН.



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