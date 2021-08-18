«Спас народный щит». Соратник Ельцина - о его роли в «августовском путче»
Ельцина могли арестовать в любой момент, но этого чудом не произошло, заявил НСН экс-глава службы протокола будущего первого президента России Владимир Шевченко.
Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», как Борису Ельцину удалось избежать ареста в августе 1991 года.
В ночь с 18 на 19 августа 1991 года в СССР был создан самопровозглашенный Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), после чего начался «августовский путч». В Москве было введено чрезвычайное положение, в столицу вошли военные. Ельцин назвал происходящее государственным переворотом, и его сторонники вышли на защиту Белого дома, воздвигнув там баррикады.
«Я в это время работал с Горбачевым. Команды центра на арест Ельцина не было, но опасность была, охрана работала, его безопасность обеспечивали. Тут сложно сказать, как удалось избежать ареста. Удалось из-за того, что вышел народ, он был защищен щитом народа – и это, пожалуй, самое главное», - сказал Шевченко.
По его словам, у обеих сторон конфликта хватило ума, чтобы избежать кровопролития.
«Предпринималось все, чтобы войны не было, но обстановка была тяжелая. Когда в Москву входят войска, появляются танки, Кантемировка и Таманка выходят, конечно, это очень грустно. Все могло быть, но ума хватило и у одной, и другой стороны не разжигать ситуацию до такого состояния, чтобы произошло кровопролитие. По гибели троих ребят есть много вопросов, но факт оставался фактом, это случилось», - отметил экс-руководитель службы протокола Горбачева и Ельцина.
При этом он исключил возможность повторения в современной России событий августа 1991 года.
«Нет. Здесь не в свободе дела, а все зависит от настроения в стране, от ее состояния. Все-таки за последние годы, особенно за последние 20 лет, многое было сделано. Голосования показывают, что народ высказывается за стабильность, поэтому я не стал бы фантазировать по этому поводу», - заключил собеседник НСН.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как его чуть не сожгли вместе с машиной во время «августовского путча».
Со своей стороны, бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев высказал мнение, что организаторы «августовского путча» 1991 года входят в число виновных в развале СССР.
Официально жертвами «августовского путча» 1991 года стали три человека, погибшие в ночь на 21 августа во время инцидента в тоннеле под пересечением Калининского проспекта (ныне Новый Арбат – прим. НСН) и Садового Кольца. Колонна бронетехники Таманской дивизии, введенная в Москву по приказу ГКЧП, проезжала через тоннель, после чего на БМП напали защитники Белого дома, трое из которых погибли.
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