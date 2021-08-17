Начальник охраны Ельцина рассказал об угрожавшей ему в дни путча опасности

Начальник службы безопасности первого президента РФ Бориса Ельцина Александр Коржаков рассказал о реальной опасности, угрожавшей главе государства в дни путча в 1991 году.

«19-21 августа кто только не говорил об этом. Пальцев на двух руках не хватит всех сосчитать. Подходили, шептали, что демократов всех начнут убивать…», — рассказал Коржаков в беседе с «Известиями».

Также начальник службы безопасности заявил, что спустя несколько дней после путча узнал о конкретной угрозе, сообщает Ura.ru. Об этом ему сообщили бойцы спецотряда «Альфа» Михаил Головатов и Сергей Гончаров, заявившие, что их начальник Виктор Карпухин «заставлял участвовать в операции на госдаче Верховного Совета РСФСР в Архангельском». Коржаков отметил, что приказ мог поступить в любой момент.

В то же время во время своего обращения к народу Ельцин отказался от бронежилета, подчеркнул Коржаков. По словам начальника службы безопасности, «самой большой опасностью для Ельцина был он сам».

19 августа исполнится 30 лет со дня создания Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), попытавшегося захватить власть в стране, напоминает РЕН ТВ. После несостоявшихся переговоров с президентом СССР Михаилом Горбачевым 21 августа комитет распустили, а его распоряжения были отменены. День спустя основных членов ГКЧП арестовали. Уже 23 августа Ельцин подписал указ о приостановке деятельности Коммунистической партии РСФСР, на следующий день Горбачев сложил полномочия генерального секретаря партии.

