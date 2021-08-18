Жириновский вспомнил, как его чуть не сожгли во время путча ГКЧП
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как пережил дни августовского путча. По его словам, тогда он поддерживал ГКЧП и выкрикивал лозунги в его поддержку. Это не понравилось митингующим, которые выступали за Ельцина, и они пытались перевернуть и сжечь автомобиль, в котором находился Жириновский. По его словам, в тот момент на улицы вышло несколько тысяч демократов
«С того августа 1991 года говорю, что все это преступники, которые устраивают беспорядки на улице», — заявил лидер ЛДПР URA.RU.
События, получившие название «августовский путч», произошли 18-21 августа 1991 года.
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