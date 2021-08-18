Горбачев назвал ответственных за развал СССР
Организаторы августовского путча 1991 года и подписанты Беловежских соглашений виновны в развале СССР, считает бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев.
По мнению политика, путч провалился, но «осложнил и ослабил позиции президента СССР» и создал условия, в которых было трудно сохранить государство.
Горбачев напомнил, что республики СССР приняли декларации независимости, но у Советского Союза оставался шанс сохранить страну на обновленной основе.
«Однако в декабре последовал второй удар: беловежский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, заявивших о прекращении существования СССР», — цитирует «Интерфакс» заявление бывшего президента.
По словам Горбачева, организаторы августовского путча «утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны, но последствия их авантюры оказались катастрофическими». Экс-президент назвал действия организаторов путча преступными, направленными на обман советского народа и узурпацию власти, сообщает Ura.ru. Политик подчеркнул, что организаторы августовских событий несут «огромную долю ответственности» за развал СССР.
Кроме того, Горбачев отметил, что уроки 1991 года актуальны и сегодня, и призвал российское общество и государство «отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий».
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