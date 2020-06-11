Ефремова допрашивают о ДТП и наркотиках
Актера Михаила Ефремова допрашивают по делам о ДТП на Садовом кольце в Москвы и о сбыте ему наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
Сегодня днем Ефремов доставлен в управление для проведения следственных действий в рамках дел, заведенных в отношении него.
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН рассказал, зачем возбуждено дополнительное уголовное дело о сбыте наркотиков в рамках расследования ДТП с актером Михаилом Ефремовым. По его словам, подобная практика возбуждения дополнительного уголовного дела о сбыте наркотиков - обычная практика следователей. Карабанов также посоветовал Ефремову сдать своих наркопоставщиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru