Ефремова допрашивают о ДТП и наркотиках

Актера Михаила Ефремова допрашивают по делам о ДТП на Садовом кольце в Москвы и о сбыте ему наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Сегодня днем Ефремов доставлен в управление для проведения следственных действий в рамках дел, заведенных в отношении него.