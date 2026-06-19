Даже Подмосковье: Какие регионы останутся без связи из-за лицензий для операторов
Эльдар Муртазин заявил НСН, что даже в Подмосковье есть населенные пункты и дачные поселки, куда большие операторы не входят, так как им невыгодно.
Маленькие операторы зачастую обслуживают людей там, где не хотят или не могут крупные компании, поэтому их уход с рынка резко снизит доступность связи, заявил НСН ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин.
Около 93% операторов связи, работающих на сегодняшний день на территории России, могут прекратить свою деятельность из-за предстоящей реформы лицензирования, пишет «Парламентская газета». Для получения лицензии операторы должны иметь как минимум пять миллионов рублей уставного капитала, обеспечивать покрытие не менее 90 процентов территории каждого населенного пункта с численностью населения свыше тысячи человек в регионе присутствия и так далее. Муртазин раскрыл, к чему приведет реформа.
«Текущая реформа призвана укрупнить рынок, выживают только крупные компании. Но сама рыночная ситуация говорит о том, что крупные компании не могут обслуживать всех людей в нашей стране. Маленькие операторы зачастую обслуживают людей там, где не хотят или не могут крупные компании. Даже не надо брать удаленные регионы, у нас в Подмосковье куча населенных пунктов, дачных поселков, куда большие операторы не входят, так как им невыгодно. Поэтому исчезновение такие операторов приведет к тому, что у нас доступность связи резко снизится. Этого нужно избежать», — предупредил он.
По его словам, необходимо вводить разные лицензии в зависимости от крупности бизнеса.
«Вопрос не в том, что нужно изменить сроки введения новых лицензий. Нам нужно ввести термин «малый или средний оператор», под них уже ввести лицензирование, помочь этим компаниям. Потому что сегодня мы фактически наказываем бизнес за то, что он не очень крупный. Маленькие операторы заработали свое право находиться под солнцем, они обслуживают клиентов, не очень много, но тут вопрос, будет ли у этих людей связь в итоге. Страдать будут обычные люди. Таких операторов несколько тысяч, они не так много зарабатывают, но обеспечивают связью людей. К разным уровням бизнеса должны быть разные требования», — заключил собеседник НСН.
Далеко не все телефоны поддерживают частоты 5G, поэтому для обычных пользователей в ближайшие несколько лет скорость связи не изменится, рассказал НСН генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
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