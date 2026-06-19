Маленькие операторы зачастую обслуживают людей там, где не хотят или не могут крупные компании, поэтому их уход с рынка резко снизит доступность связи, заявил НСН ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин.

Около 93% операторов связи, работающих на сегодняшний день на территории России, могут прекратить свою деятельность из-за предстоящей реформы лицензирования, пишет «Парламентская газета». Для получения лицензии операторы должны иметь как минимум пять миллионов рублей уставного капитала, обеспечивать покрытие не менее 90 процентов территории каждого населенного пункта с численностью населения свыше тысячи человек в регионе присутствия и так далее. Муртазин раскрыл, к чему приведет реформа.