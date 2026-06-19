Сечин: «Роснефть» обеспечит топливом социально значимые объекты
«Роснефть» обеспечит топливом социально значимые объекты, промышленность и сельское хозяйство. Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин, передает РИА Новости.
Он отметил непростую конъюнктуру на рынке нефтепродуктов. Сечин обратил внимание на объективные и фундаментальные факторы, «ситуативные вещи», большой сезонный спрос и интенсивные сельхозработы, которые накладываются на внеплановые работы на нефтеперерабатывающих заводах.
«В сложившихся обстоятельствах мы гарантируем обеспечение... социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности, сельскохозяйственных компаний», - подчеркнул Сечин.
Ранее глава «Роснефти» заявил, что нефтегазовая отрасль зависит от уровня ставки, увеличения тарифов и «необъяснимого механизма» формирования курса рубля, пишет Ura.ru.
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