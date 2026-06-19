Россия передала в Африку 7 тысяч тестов для диагностики Эболы

Роспотребнадзор продолжает помогать странам Африки в борьбе с вспышкой лихорадки Эбола, ведомство передало 7 тысяч тест-систем для диагностики варианта вируса Бундибуджио. Об этом говорится в сообщении службы.

«В ответ на угрозу новой вспышки... вызванной вирусом Бундибуджио в ДРК и Уганде, Роспотребнадзор одним из первых в мире за четыре дня разработал и организовал производство тестов для ПЦР-диагностики данного варианта вируса», - отметили в ведомстве.

Тесты отправили в ДРК, Республику Конго, Уганду.

Кроме того, российские тест-системы для выявления вируса Бундибуджио были переданы КНДР и Туркменистану, получен соответствующий запрос из Таджикистана.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в стране разработали вакцину против нового штамма Эболы, она ждет этапа тестирования, пишет Ura.ru.

