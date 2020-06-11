Ефремова доставили на допрос по делу о смертельном ДТП

Актёра Михаила Ефремова доставили под конвоем на допрос в следственный главк МВД по Москве по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Следователи в ходе беседы планируют получить дополнительные сведения о ДТП, виновником которого стал Заслуженный артист России. Ранее суд избрал Ефремову меру пресечения в виде заключения под домашний арест сроком до 9 августа. Согласно статье уголовного кодекса, по которой обвиняется актер, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Михаил Ефремов вечером в минувший понедельник, 8 июня на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и протаранил микрогрузовик «Лада», водитель которого умер в больнице. В аварии пострадали ещё несколько машин.