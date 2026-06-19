Сборная Ирана подаст жалобу в ФИФА из-за ограничений на ЧМ
Федерация футбола Ирана подаст в Международную федерацию футбола (ФИФА) официальную жалобу в связи с ограничениями на поездки, которые ставят команду в неравные условия на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщил журналист Джеймс Дакер в социальной сети X.
Иранской сборной разрешили прибыть на матч против команды Бельгии в Лос-Анджелес за один день до игры. При этом Иран запрашивал приезд за два дня до встречи. Матча запланирован на 21 июня.
Отмечается, что иранская футбольная федерация считает ограничения противоречащими принципу обеспечения равных условий для всех сборных. Такие меры могут «негативно повлиять на процесс подготовки команд».
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике, он завершится 19 июля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сборная Ирана подаст жалобу в ФИФА из-за ограничений на ЧМ
- Историка-иноагента Эйдельман заочно приговорили к восьми годам колонии
- «Нужны миллиарды»: Как спасти суда из «пробки» в Астраханской области
- Россия передала в Африку 7 тысяч тестов для диагностики Эболы
- Сечин: «Роснефть» обеспечит топливом социально значимые объекты
- Юшков: США не выгодны послабления санкций на нефть из РФ
- В Индии отклонили жалобу Telegram на временную блокировку
- Умер номинант на Grammy музыкальный продюсер Тэй Кит
- СМИ: Большинство стран ЕС выступили за переговоры с Россией по Украине
- В Приморье запланировали на 2029 год запуск металлургического завода