Сборная Ирана подаст жалобу в ФИФА из-за ограничений на ЧМ

Иранской сборной разрешили прибыть на матч против команды Бельгии в Лос-Анджелес за один день до игры. При этом Иран запрашивал приезд за два дня до встречи. Матча запланирован на 21 июня.

Отмечается, что иранская футбольная федерация считает ограничения противоречащими принципу обеспечения равных условий для всех сборных. Такие меры могут «негативно повлиять на процесс подготовки команд».

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике, он завершится 19 июля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

