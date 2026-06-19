Сейчас нет воды, чтобы покрыть Каспийское море и обеспечить глубину Волго-Каспийского морского судоходного канала. Об этом НСН рассказал главный научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов.

Гигантская 15-километровая «пробка» из судов образовалась в Астраханской области из-за низкого уровня воды, пишет Telegram-канал SHOT. Владельцы ежедневно теряют более 500 тысяч рублей и рискуют обанкротиться в ближайшее время. Так, огромная очередь из судов скопилась на 155–170 километрах Волго-Каспийского морского судоходного канала после того, как проходная осадка на ряде участков упала с проектных 4,5 метра до 3,2-3,7 метров. Болгов раскрыл, какая сейчас там ситуация.

«Уровень Каспийского моря понизился до того минимума, который был в 1979 году: тогда было – 29 см, а сейчас – 29,4 или 29,5 см. Поэтому глубина в Волго-Каспийском канале требует углубления соответствующими методами – зачерпанием и другими способами. Проблему регулирования стока решить можно, но она у нас и решается на других местах Волжско-Камского каскада. Например, на Горьковском гидроузле обеспечение судоходных глубин достигается за счет регулирования стока. Для этого используются Рыбинское и Горьковское водохранилища. А вот отрегулировать сток так, чтобы увеличить глубины на Нижней Волге и в Астрахани – это уже очень сложно, поскольку воды просто нет», - рассказал он.