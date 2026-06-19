«Нужны миллиарды»: Как спасти суда из «пробки» в Астраханской области
Михаил Болгов раскрыл НСН, что в ситуации с обмелением Волго-Каспийского судоходного канала нужно либо переходить на суда с меньшей осадкой, либо перекидывать больше груза на железную дорогу.
Сейчас нет воды, чтобы покрыть Каспийское море и обеспечить глубину Волго-Каспийского морского судоходного канала. Об этом НСН рассказал главный научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов.
Гигантская 15-километровая «пробка» из судов образовалась в Астраханской области из-за низкого уровня воды, пишет Telegram-канал SHOT. Владельцы ежедневно теряют более 500 тысяч рублей и рискуют обанкротиться в ближайшее время. Так, огромная очередь из судов скопилась на 155–170 километрах Волго-Каспийского морского судоходного канала после того, как проходная осадка на ряде участков упала с проектных 4,5 метра до 3,2-3,7 метров. Болгов раскрыл, какая сейчас там ситуация.
«Уровень Каспийского моря понизился до того минимума, который был в 1979 году: тогда было – 29 см, а сейчас – 29,4 или 29,5 см. Поэтому глубина в Волго-Каспийском канале требует углубления соответствующими методами – зачерпанием и другими способами. Проблему регулирования стока решить можно, но она у нас и решается на других местах Волжско-Камского каскада. Например, на Горьковском гидроузле обеспечение судоходных глубин достигается за счет регулирования стока. Для этого используются Рыбинское и Горьковское водохранилища. А вот отрегулировать сток так, чтобы увеличить глубины на Нижней Волге и в Астрахани – это уже очень сложно, поскольку воды просто нет», - рассказал он.
Также он раскрыл, что ситуация осложнилась давно, и назвал возможные решения проблемы.
«Росморречфлот эту проблему понимает. Давно было понятно, что надо принимать какие-то меры по углублению Волго-Каспийского канала. Например, переходить на суда с меньшей осадкой, принимать другие стратегии перевозки грузов, перекидывать больше на железную дорогу. Эта работа требует регулярного финансирования, речь идет о миллиардах рублей для того, чтобы прочистить этот канал», - подытожил он.
Ранее Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН сообщил о быстром приросте береговой линии на фоне обмеления Каспийского моря, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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