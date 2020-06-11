Адвокат посоветовал Ефремову сдать своих наркопоставщиков
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» в эфире НСН рассказал, зачем возбуждено дополнительное уголовное дело о сбыте наркотиков в рамках расследования ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
Заведено новое уголовное дело в связи с расследованием обстоятельств ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Следствие установило факт сбыта наркотиков артисту неизвестными в связи с чем и возбуждено дело о сбыте наркосредств.
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» Александр Карабанов в беседе с НСН отметил, что подобная практика возбуждения дополнительного уголовного дела о сбыте наркотиков - это обычная практика следователей.
«Следователь должен в рамках выполнения своих обязанностей установить причины и условия способствующие совершению данного преступления – ДТП. Если вдруг у любого человека выявили состояние наркотического опьянения, то, безусловно, следует, что он эти наркотики употребил и где-то приобрел. А у этого потенциального сбытчика уже есть состав преступления ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества – прим. НСН) и сотрудники полиции обязаны принять все меры для того, чтобы этого сбытчика установить. Это процедура обязательная в ходе расследования уголовного дела», - пояснил Карабанов.
При этом он посоветовал Ефремову сообщить полиции известную ему информацию о продавце наркосредств.
«Я считаю, что Ефремов, как человек, я надеюсь, сознательный, должен сообщить о том контакте, который ему дает возможность приобретать наркотики. Потому что Ефремов, приобретая наркотики, своими действиями фактически финансирует наркокартель. И я считаю, что следствие избрало мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста исключительно потому, что он [Ефремов] воспользовался публичностью своего статуса. Потому что помимо ДТП, смерти человека, он своими действиями, употребляя наркотики, фактически участвует в сделках наркокартеля, а это тяжкое преступление. Безусловно, за это он тоже несет ответственность», - заявил собеседник НСН.
Напомним, авария на Смоленской площади произошла поздно вечером 8 июня. Автомобиль Ефремова врезался на высокой скорости в небольшой фургон, который двигался по встречной полосе. Водитель второй машины скончался в реанимации от полученных травм. Актер находится под домашним арестом, ему грозит срок до 12 лет лишения свободы.
Ранее НСН сообщала, что заслуженный артист России Михаил Ефремов будет допрошен по делу о сбыте ему наркотиков.
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