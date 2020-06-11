Юрист объяснил исчезновение видеозаписей Ефремова в баре перед ДТП

Полковник милиции в отставке, член Научно-консультативного совета Следственного комитета РФ, юрист Иван Соловьев в эфире НСН предположил, что «исчезновение» видеозаписей избавило бар от лишнего «хайпа».

«Здесь, конечно, когда записи исчезли, журналисты сработали оперативнее, чем сотрудники правоохранительных органов, к сожалению. Как только там появились журналисты разных каналов, адвокаты и представители Ефремова, думаю, сами хозяева заведения решили, что произошёл некий сбой, и, наверно, камеры ничего не писали. Ведь бар-то, по идее, должен был быть закрыт. Что Ефремов там делал больше получаса, не в очереди же стоял? Чтобы не попасть под штрафные санкции за нарушение режима самоизоляции, они, скорее всего, это видео удалили, потому что их в первую очередь нужно было бы привлекать к ответственности. Я думаю, это всё было сделано «тихой сапой», чтобы не раздувать и чтобы журналисты не хайповали на этой теме», - сказал Соловьев.

По его словам, уголовная ответственность возможна лишь в том случае, если удастся доказать преднамеренное уничтожение улик.

«Конечно, никакой уголовной ответственности здесь не будет, если только не удастся собрать прямые улики - записи телефонных разговоров, аудиозаписи, свидетельские показания о том, что руководством этого питейного заведения были даны прямые указания об уничтожении улик. Другой вопрос, если там начнут подговаривать, учить правильно говорить ту девушку или молодого человека, который там находился в это время. Но если выяснится иное, этот человек понесёт ответственность за дачу заведомо ложных показаний по уголовному делу. Поэтому я бы на месте того сотрудника бара, которого будут допрашивать, подумал бы несколько раз и усомнился, все ли улики так тщательно были спрятаны, и сказал бы правду. Потому что могло быть всё что угодно: Ефремов мог зайти купить навынос и где-то в уголке пить, мог у всех на виду это делать. Надо понимать, что для общественности сейчас важны не столько подробности, что и сколько он пил, а как получилось так, что пьяный человек сел за руль», - считает собеседник НСН.