Юрист объяснил исчезновение видеозаписей Ефремова в баре перед ДТП
На обвинения в адрес самого актёра кадры бы не повлияли, но вызвали бы разбирательства из-за работы заведения в карантин, заявил в эфире НСН адвокат Иван Соловьев.
По информации СМИ, полиция не смогла изъять записи со внутренних камер наблюдения столичного бара Ulysses за тот день, когда его дважды посетил актёр Михаил Ефремов, после чего устроил смертельное ДТП. Утверждается, что записи якобы были удалены, а копий нет. Журналисты выяснили, что Ефремов оба раза задерживался в заведении на полчаса. При этом сам бар по условиям режима самоизоляции имел право работать только навынос.
Полковник милиции в отставке, член Научно-консультативного совета Следственного комитета РФ, юрист Иван Соловьев в эфире НСН предположил, что «исчезновение» видеозаписей избавило бар от лишнего «хайпа».
«Здесь, конечно, когда записи исчезли, журналисты сработали оперативнее, чем сотрудники правоохранительных органов, к сожалению. Как только там появились журналисты разных каналов, адвокаты и представители Ефремова, думаю, сами хозяева заведения решили, что произошёл некий сбой, и, наверно, камеры ничего не писали. Ведь бар-то, по идее, должен был быть закрыт. Что Ефремов там делал больше получаса, не в очереди же стоял? Чтобы не попасть под штрафные санкции за нарушение режима самоизоляции, они, скорее всего, это видео удалили, потому что их в первую очередь нужно было бы привлекать к ответственности. Я думаю, это всё было сделано «тихой сапой», чтобы не раздувать и чтобы журналисты не хайповали на этой теме», - сказал Соловьев.
По его словам, уголовная ответственность возможна лишь в том случае, если удастся доказать преднамеренное уничтожение улик.
«Конечно, никакой уголовной ответственности здесь не будет, если только не удастся собрать прямые улики - записи телефонных разговоров, аудиозаписи, свидетельские показания о том, что руководством этого питейного заведения были даны прямые указания об уничтожении улик. Другой вопрос, если там начнут подговаривать, учить правильно говорить ту девушку или молодого человека, который там находился в это время. Но если выяснится иное, этот человек понесёт ответственность за дачу заведомо ложных показаний по уголовному делу. Поэтому я бы на месте того сотрудника бара, которого будут допрашивать, подумал бы несколько раз и усомнился, все ли улики так тщательно были спрятаны, и сказал бы правду. Потому что могло быть всё что угодно: Ефремов мог зайти купить навынос и где-то в уголке пить, мог у всех на виду это делать. Надо понимать, что для общественности сейчас важны не столько подробности, что и сколько он пил, а как получилось так, что пьяный человек сел за руль», - считает собеседник НСН.
На общую картину обвинений в адрес самого Ефремова видеозапись из бара никак не повлияла бы, добавил Соловьев.
«У него уже есть отягчающие обстоятельства — это степень его опьянения, которая больше 2 промилле, и содержание других веществ. То, что он употреблял алкоголь непосредственно перед аварией, это тоже отягчающее обстоятельство. Отсутствие видео с камер наблюдения отнюдь не будет свидетельствовать о том, что он что-то не употреблял», - говорит юрист.
Как сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на камеры видеонаблюдения, Ефремов в день аварии дважды посещал бар Ulysses. Утром он зашёл на полчаса, вечером он провёл в заведении 34 минуты. Будучи изрядно пьян, актёр сел за руль джипа и устроил ДТП на Смоленской площади, выехав на встречную полосу и врезавшись в фургон Lada. Водитель фургона от полученных травм скончался, а Ефремова отправили под домашний арест на два месяца. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Кроме того, после обнаружения наркотика в крови заслуженного артиста РФ было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
502 тыс.+8 779 / сут.
Умерли
6 532+174 / сут.
Выздоровели
261 тыс.+8 367 / сут.
- Михаила Ефремова допросят об источнике получения наркотиков
- Юрист объяснил исчезновение видеозаписей Ефремова в баре перед ДТП
- Вирусолог из Италии заявил, что коронавирус ослабевает
- Родные водителя, погибшего в ДТП с Ефремовым, попрощались с ним
- Чиновника в Крыму наказали на ошибку в слове «Россия»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru