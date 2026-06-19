Историка-иноагента Эйдельман заочно приговорили к восьми годам колонии

Московский городской суд заочно приговорил историка Тамару Эйдельман (признана в России иноагентом) к 8 годам заключения за реабилитацию нацизма и публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

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Эйдельман признали виновной по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

«Назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима», - постановил суд.

Также историку запретили на пять лет администрировать сайты, пишет RT. Кроме того, ее лишили почетного звания Заслуженного учителя России.

Ранее Эйдельман заочно арестовали и объявили в международный розыск.

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ФОТО: ТАСС
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