Историка-иноагента Эйдельман заочно приговорили к восьми годам колонии
Московский городской суд заочно приговорил историка Тамару Эйдельман (признана в России иноагентом) к 8 годам заключения за реабилитацию нацизма и публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Эйдельман признали виновной по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
«Назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима», - постановил суд.
Также историку запретили на пять лет администрировать сайты, пишет RT. Кроме того, ее лишили почетного звания Заслуженного учителя России.
Ранее Эйдельман заочно арестовали и объявили в международный розыск.
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