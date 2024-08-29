«Неприкасаемых нет»: Ударит ли дело Дурова по репутации Макрона

Судебное преследование основателя Telegram Павла Дурова не навредит репутации Франции и ее президента Эммануэля Макрона, заявила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в разговоре с НСН.

В среду, 28 августа, суд в Париже выдвинул в отношении Дурова обвинения по шести пунктам, связанным с работой мессенджера Telegram, в том числе в соучастии в хранении порнографии и продаже наркотиков. Эммануэль Макрон ранее говорил, что решение об аресте Дурова «ни в коем случае не политическое».