«Неприкасаемых нет»: Ударит ли дело Дурова по репутации Макрона
Французское правосудие не стесняется преследовать даже бывших президентов, при этом претензии к основателю Telegram не ухудшат отношения Парижа с Москвой и союзниками, отметила в эфире НСН Евгения Обичкина.
Судебное преследование основателя Telegram Павла Дурова не навредит репутации Франции и ее президента Эммануэля Макрона, заявила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в разговоре с НСН.
В среду, 28 августа, суд в Париже выдвинул в отношении Дурова обвинения по шести пунктам, связанным с работой мессенджера Telegram, в том числе в соучастии в хранении порнографии и продаже наркотиков. Эммануэль Макрон ранее говорил, что решение об аресте Дурова «ни в коем случае не политическое».
«Макрону и Франции это никак не может навредить, потому что отношения с Россией все равно уже испорчены, для нас это недружественное государство. В отношениях с союзниками это тоже навредить не может, потому что к Telegram у всех были претензии по поводу того, что он недостаточно сотрудничал с госорганами, в том числе у российского руководства. Другое дело, что это очень важный прецедент, связанный с тайной переписки, но там серьезные обвинения, чего только ему не инкриминируют. Речь идет о том, как должны дальше действовать компании, связанные с хранением данных», - сказала Обичкина.
При этом она отметила, что во Франции нет «неприкасаемых».
«Во Франции нет неприкосновенных личностей, там и бывшие президенты задерживаются, им и обвинения предъявляют, и расследования ведутся. Не думаю, что это как-то скажется на репутации Франции и ее президента. И очень состоятельные люди, и известные, и владельцы крупных корпораций, и большие политики во Франции равны перед правосудием. При этом президенты Ширак и Саркози преследовались за неправомерное использование фондов на политическую борьбу, а дело Дурова совершенно другого качества. Будут ли "дожимать" Дурова, зависит и от его поведения и от того, как пойдет следствие. При этом его действия не укладываются в обычную логику», - заключила собеседница НСН.
Ранее сообщалось, что 43-летняя Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Дурова, подала на него в суд, обвиняя в физическом насилии в отношении их младшего сына, отмечает «Радиоточка НСН».
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