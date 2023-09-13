«Едят кактус, пишут отписки»: Ошибка ФНС бьет по россиянам налоговым вычетом
Житель Москвы пожаловался НСН, что в ФНС уже восемь месяцев не могут устранить последствия технического сбоя, а часть Нижнего Новгорода оказалась в транспортной блокаде из-за горе-строителей.
Социальный проект «Национальной службы новостей» «Кривая линия» открыл в сентябре новый сезон и продолжает получать обращения от россиян, уставших от безразличия чиновников. По итогам прошлого сезона мы составили рейтинг губернаторов, руководителей ведомств и министров, а теперь проверим, каким оказался эффект недавних выборов: станут ли они активнее помогать людям или расслабятся.
***
Многие россияне знают о налоговых вычетах и рады такой помощи от государства. Однако, как оказалось, технические новинки ФНС обернулись противоположным эффектом. На днях к нам обратился москвич, который из-за сбоя в системе вместо вычета с покупки квартиры получил внезапный «долг», растущий уже больше полугода не по дням, а по часам.
«29 декабря я подал откорректированную налоговую декларацию, чтобы этот вычет получить. Работник, которая мною занималась, сказала, что сейчас пройдут рождественские праздники, и вы в течение десяти дней все получите. При этом с 1 января 2023 года всех налогоплательщиков перевели на так называемые единые налоговые счета, и в результате какой-то системной ошибки у меня вместо того, чтобы Родина выплатила мне 70 тысяч этот имущественный вычет, каким-то образом образовалась недоимка в 80 тысяч. Работник сказал: не волнуйтесь, это у половины страны, мы это поправим, это из-за перехода на единый налоговый счет. Три месяца они не могли ничего сделать, ссылались, что серверы в Нижнем Новгороде. В ФНС в конце марта сказали: извините, такая ситуация, мы скоро все решим. Прошло еще полтора месяца и вдруг в приложении моего банка приходит уведомление, что вам выставлен счет на 87 тысяч рублей, немедленно уплатите налоги. Каждый день этот счет растет, он достиг уже 90 тысяч», - рассказал НСН Дмитрий Таран.
После обращения в ФНС ситуация превратилась в замкнутый круг, поскольку федералы и московское управление стали указывать друг на друга.
«Круг замкнулся. На колу мочало, начинай сначала. С того момента, как ФНС России ответило мне: "Мы сейчас все приведем в порядок", прошло больше месяца. Ближайшее время, сколько это: год, два, три? Я понимаю, что в масштабе Вселенной это ничтожные величины, но меня это не устраивает. Восемь месяцев бьются, колются, едят кактус, пишут мне письма и отписки, а воз и ныне там», - возмутился собеседник НСН.
В прошлом сезоне «Кривой линии» наше обращение в ПФР позволило устранить ошибку и вернуть бабушке нормальную пенсию. Теперь мы проверим, сможет ли повторить успех коллеги глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров (на фото).
***
А это уже странная история из Нижнего Новгорода, на южной окраине которого владельцы земли в частном секторе устроили транспортную блокаду сразу нескольких районов города и пригорода. Местные власти разводят руками, а дети не могут попасть в детсады и школы.
«Пару месяцев назад они отгородились шлагбаумами, это было не критично, потому что были варианты объезда, а в районе недели назад они перегородили все проезды, которые ведут к ним на территорию, с помощью бетонных блоков. Соответственно, проезд невозможен, только какими-то очень далекими путями с выездом за пределы города и заездом из соседнего района. Если люди работают в этой части города, им придется делать крюк в районе часа или двух часов. Плюс жителям, у кого дети ходят в школы и детские сады, чтобы привезти детей в школу теперь надо выехать за пределы города, проехать через Кстовский район и заехать уже по муниципальным дорогам», - рассказал НСН местный житель Андрей Бурзаев.
Мы попросили разобраться в ситуации нижегородского губернатора Глеба Никитина.
***
Отправить жалобу в «Кривую линию» могут жители любого региона страны. Для этого следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM и подробно рассказать о своей проблеме.
Ваше обращение тщательно изучат журналисты информационного агентства. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте НСН и в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек. «Кривую линию НСН» слушают более чем в ста городах России. Мы вам поможем!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польша оценит ущерб, якобы полученный от СССР во Второй мировой войне
- ЦБ аннулировал лицензию Райффайзенбанка на депозитарную деятельность ПИФов и НПФ
- Шойгу утвердил список болезней, при которых нельзя служить в период мобилизации
- Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод в городе Свободный
- Пашинян: Армения не может полагаться на Россию как на гаранта безопасности
- Песков заявил, что ответный визит Путина в КНДР пока не планируется
- Вице-губернатор Петербурга Поляков: предпосылок для мобилизации не видим
- Греф: действия властей по укреплению рубля недостаточны
- Саркози: вступление Украины в НАТО станет провокацией в глазах России
- Генпрокуратура отказалась от взыскания российских активов немецкого концерна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru