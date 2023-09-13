«Едят кактус, пишут отписки»: Ошибка ФНС бьет по россиянам налоговым вычетом

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Многие россияне знают о налоговых вычетах и рады такой помощи от государства. Однако, как оказалось, технические новинки ФНС обернулись противоположным эффектом. На днях к нам обратился москвич, который из-за сбоя в системе вместо вычета с покупки квартиры получил внезапный «долг», растущий уже больше полугода не по дням, а по часам.

«29 декабря я подал откорректированную налоговую декларацию, чтобы этот вычет получить. Работник, которая мною занималась, сказала, что сейчас пройдут рождественские праздники, и вы в течение десяти дней все получите. При этом с 1 января 2023 года всех налогоплательщиков перевели на так называемые единые налоговые счета, и в результате какой-то системной ошибки у меня вместо того, чтобы Родина выплатила мне 70 тысяч этот имущественный вычет, каким-то образом образовалась недоимка в 80 тысяч. Работник сказал: не волнуйтесь, это у половины страны, мы это поправим, это из-за перехода на единый налоговый счет. Три месяца они не могли ничего сделать, ссылались, что серверы в Нижнем Новгороде. В ФНС в конце марта сказали: извините, такая ситуация, мы скоро все решим. Прошло еще полтора месяца и вдруг в приложении моего банка приходит уведомление, что вам выставлен счет на 87 тысяч рублей, немедленно уплатите налоги. Каждый день этот счет растет, он достиг уже 90 тысяч», - рассказал НСН Дмитрий Таран.

После обращения в ФНС ситуация превратилась в замкнутый круг, поскольку федералы и московское управление стали указывать друг на друга.

«Круг замкнулся. На колу мочало, начинай сначала. С того момента, как ФНС России ответило мне: "Мы сейчас все приведем в порядок", прошло больше месяца. Ближайшее время, сколько это: год, два, три? Я понимаю, что в масштабе Вселенной это ничтожные величины, но меня это не устраивает. Восемь месяцев бьются, колются, едят кактус, пишут мне письма и отписки, а воз и ныне там», - возмутился собеседник НСН.

В прошлом сезоне «Кривой линии» наше обращение в ПФР позволило устранить ошибку и вернуть бабушке нормальную пенсию. Теперь мы проверим, сможет ли повторить успех коллеги глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров (на фото).