«Экскаватор и вулкан!»: НСН спасает московский двор и деревню у Киржача
В центре Москвы снесли детсад и хотят стереть с лица земли зеленый двор, а жители деревни Трохино бояться сгореть во сне из-за аномального напряжения.
Социальный проект «Национальной службы новостей» «Кривая линия» вернулся после летних каникул.
В прошлом сезоне к нам поступило около 400 обращений со всей страны. Десятки радиоэфиров, а также сотни писем губернаторам и министрам сделали свое дело.
Нам удалось помочь тысячам людей из больших городов и маленьких деревень, однако НСН не собирается останавливаться: мы начинаем новый сезон «Кривой линии» с жалоб из Москвы и Владимирской области.
***
На днях к нам пришел сигнал SOS из московского района Дорогомилово. Несколько тысяч жителей шести сталинских домов с ужасом смотрят, во что превращается их двор. Его территория оказалась в частных руках, после чего там снесли детсад и планируют масштабное строительство в нарушение всех норм.
«Был детский садик, огороженный забором, теперь «по забору» будет что-то построено. Соответственно, не выдерживаются никакие расстояния до детских площадок. Курсировали слухи, что они будут что-то строить, но такой наглости никто не ожидал, что прямо по границе участка будет стена. Через метров 10-15 уже дома стоят. Все понимают, что двору хана. Все, кто видит эту ситуацию, в ужасе и понимают недовольство жителей. Площадки выгула собак, две детские площадки, они все примыкают к стройке. Они начинают заползать на детскую площадку, тихой сапой начинают перетаскивать эти заборы. Сейчас пойдет тяжелая техника, потому что будут грунт выбирать. Под этим зданием идет ветка метро и мы, честно говоря, думали, что метро запретит строительство, но согласовали. При этом недавно в Дорогомилово экскаватор под землю провалился, они копали-копали, а там, видимо, было бомбоубежище», - рассказал НСН местный житель Геннадий.
НСН переадресовала его вопросы столичному мэру Сергею Собянину.
***
Деревня Трохино находится неподалеку от Киржача во Владимирской области. При этом ее жители уже несколько лет живут «на вулкане». Электричество скачет здесь до космических отметок, превышающих 250 вольт, техника горит, а отключения света из-за малейшего ветра или дождя стали нормой. Нормой для чиновников, но не для людей, которым реально страшно.
«Это бесконечная история. У нас, на одном конце деревни высокое напряжение, на другом низкое. Они добавляют напряжение, потому что у кого-то пылесос не работает, а у нас оно еще выше. У нас очень старые провода висят, гнилые столбы, которые жители сами подперли, а трансформатор один на всю деревню. Когда ветер, у нас провода провисшие качаются и их замыкает, нашу улицу вообще от света отключает. Ветер, дождь… Я уже знаю, смотрю – гроза, значит надо мыться, а то сейчас свет выключат. Если брать все деревни, которые отключают, наверно, тысяча человек будет. Та же самая проблема в соседних двух деревнях. Очень сильно скачет напряжение, мигают лампочки. Я последний разу уезжала, у нас было вечером напряжение 252. У соседей горел холодильник, после этого они поставили реле напряжения. Соседка у меня выставляет 250, и ночью постоянно вырубается электричество. Я постоянно бегаю, выключаю все приборы, мы как на вулкане, потому что я не знаю, сейчас оно шибанет или не шибанет, лампочки постоянно перегорают. Они мигают, и ты чувствуешь, что что-то не так. Смотришь: 255 и идешь выключать чайник, холодильник, потому что спать боишься: ляжешь спать и загоришься», - рассказала НСН жительница деревни Лариса Правосудова.
НСН попросила разобраться в ситуации министра энергетики России Николая Шульгинова. В январе после нашего обращения он быстро решил проблемы с электроснабжением двух поселков в Коми.
***
Отправить жалобу в «Кривую линию» могут жители любого региона страны. Для этого следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM и подробно рассказать о своей проблеме.
Ваше обращение тщательно изучат журналисты информационного агентства. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте НСН и в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек. «Кривую линию НСН» слушают более чем в ста городах России. Мы вам поможем!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США указали на неспособность ВСУ ремонтировать западную технику
- Депутат Картаполов заявил, что не знает о новом назначении Суровикина
- США могут в среду объявить о первой поставке снарядов с обедненным ураном
- СМИ: На Химкинском водохранилище перевернулась лодка с людьми
- Один человек пострадал при взрыве газового баллона в квартире в Екатеринбурге
- Курс об основах государственности для вузов представлен в РФ
- ФРГ намерена втрое увеличить закупки боеприпасов в 2024 году
- Число жертв наводнений в Турции выросло до пяти
- Новый альбом The Rolling Stones «Hackney Diamonds» выйдет 20 октября
- В Японии сократился экспорт рыбы из-за сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru