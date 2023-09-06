«Экскаватор и вулкан!»: НСН спасает московский двор и деревню у Киржача

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На днях к нам пришел сигнал SOS из московского района Дорогомилово. Несколько тысяч жителей шести сталинских домов с ужасом смотрят, во что превращается их двор. Его территория оказалась в частных руках, после чего там снесли детсад и планируют масштабное строительство в нарушение всех норм.

«Был детский садик, огороженный забором, теперь «по забору» будет что-то построено. Соответственно, не выдерживаются никакие расстояния до детских площадок. Курсировали слухи, что они будут что-то строить, но такой наглости никто не ожидал, что прямо по границе участка будет стена. Через метров 10-15 уже дома стоят. Все понимают, что двору хана. Все, кто видит эту ситуацию, в ужасе и понимают недовольство жителей. Площадки выгула собак, две детские площадки, они все примыкают к стройке. Они начинают заползать на детскую площадку, тихой сапой начинают перетаскивать эти заборы. Сейчас пойдет тяжелая техника, потому что будут грунт выбирать. Под этим зданием идет ветка метро и мы, честно говоря, думали, что метро запретит строительство, но согласовали. При этом недавно в Дорогомилово экскаватор под землю провалился, они копали-копали, а там, видимо, было бомбоубежище», - рассказал НСН местный житель Геннадий.

НСН переадресовала его вопросы столичному мэру Сергею Собянину.

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Деревня Трохино находится неподалеку от Киржача во Владимирской области. При этом ее жители уже несколько лет живут «на вулкане». Электричество скачет здесь до космических отметок, превышающих 250 вольт, техника горит, а отключения света из-за малейшего ветра или дождя стали нормой. Нормой для чиновников, но не для людей, которым реально страшно.

«Это бесконечная история. У нас, на одном конце деревни высокое напряжение, на другом низкое. Они добавляют напряжение, потому что у кого-то пылесос не работает, а у нас оно еще выше. У нас очень старые провода висят, гнилые столбы, которые жители сами подперли, а трансформатор один на всю деревню. Когда ветер, у нас провода провисшие качаются и их замыкает, нашу улицу вообще от света отключает. Ветер, дождь… Я уже знаю, смотрю – гроза, значит надо мыться, а то сейчас свет выключат. Если брать все деревни, которые отключают, наверно, тысяча человек будет. Та же самая проблема в соседних двух деревнях. Очень сильно скачет напряжение, мигают лампочки. Я последний разу уезжала, у нас было вечером напряжение 252. У соседей горел холодильник, после этого они поставили реле напряжения. Соседка у меня выставляет 250, и ночью постоянно вырубается электричество. Я постоянно бегаю, выключаю все приборы, мы как на вулкане, потому что я не знаю, сейчас оно шибанет или не шибанет, лампочки постоянно перегорают. Они мигают, и ты чувствуешь, что что-то не так. Смотришь: 255 и идешь выключать чайник, холодильник, потому что спать боишься: ляжешь спать и загоришься», - рассказала НСН жительница деревни Лариса Правосудова.

НСН попросила разобраться в ситуации министра энергетики России Николая Шульгинова. В январе после нашего обращения он быстро решил проблемы с электроснабжением двух поселков в Коми.