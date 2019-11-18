Уволен российский врач, проводивший младенцам уникальные операции
Единственный в России врач-трансплонтолог, который более десяти лет успешно пересаживает почки детям весом от шести килограммов, уволен. Как отмечает «Коммерсантъ», до недавнего времени Михаил Каабак он и его коллега Надежда Бабенко работали в Российском научном центре хирургии (РНЦХ) имени академика Петровского для взрослых. И на четверть ставки в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НЦЗД). Этой осенью специалисты должны были прийти в НЦЗД на полную ставку и начали обучать своей методике персонал медицинского учреждения.
Отмечается, что в России детям пересаживают почки взрослых. Для того, чтобы не произошло отторжения, врачи воздействуют на иммунитет препаратом «Алемтузумаб». В инструкции к нему не прописано применение в подобных случаях, однако шансы на приживаемость почек возрастают на 10-20%. При реабилитации пациент принимает в четыре раза меньше лекарств, чем при другом варианте лечения.
Источник отмечает, что подобный лекарственный протокол был признан лучшим и рекомендован Всемирным трансплантологическим сообществом еще девять лет назад. Однако главное, что для детей весом до 10 килограммов, это вообще единственный вариант терапии. В противном случае пациентам грозит гибель.
Формально Михаила Каабака и Надежду Бабенко уволили не за «Алемтузумаб», а потому, что для специалистов в детском центре не нашлось ставки. Однако, по словам Каабака, дело именно в неодобренном Минздравом протоколе лечения.
При этом, как отмечает «Коммерсантъ», главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье подчёркивает, что ведомство тут ни при чем, и принятое решение – решение клиники.
Отметим, родители детей, которые не успели прооперироваться у Каабака, и те, кто наблюдались у врача в посттрансплантационный период, выложили в сеть петицию с требованием вернуть врача. В настоящий момент её на сайте Сhange.org подписали около 190 тысяч человек.
Ранее НСН писала, что фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков заявил, что к концу 2019 года Россия может столкнуться с массовым увольнением врачей, которые таким образом выразят недовольство своим положением и состоянием системы здравоохранения в стране.
«Сейчас в медицинской сфере зреет движение, что 30 декабря в последний день года массово будут пожданы заявления либо об уходе, либо о переходе на одну ставку, либо отказ работать в тех условиях, которые предоставлены. То есть итальянские забастовки. “Лига защиты врачей” и профсоюз фельдшеров уже столкнулись с этими заявлениями, пытаются как-то разобраться. И что будет 30 декабря, пока еще никто не знает», - заявил Беляков.
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