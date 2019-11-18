Уволен российский врач, проводивший младенцам уникальные операции

Единственный в России врач-трансплонтолог, который более десяти лет успешно пересаживает почки детям весом от шести килограммов, уволен. Как отмечает «Коммерсантъ», до недавнего времени Михаил Каабак он и его коллега Надежда Бабенко работали в Российском научном центре хирургии (РНЦХ) имени академика Петровского для взрослых. И на четверть ставки в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НЦЗД). Этой осенью специалисты должны были прийти в НЦЗД на полную ставку и начали обучать своей методике персонал медицинского учреждения.

Отмечается, что в России детям пересаживают почки взрослых. Для того, чтобы не произошло отторжения, врачи воздействуют на иммунитет препаратом «Алемтузумаб». В инструкции к нему не прописано применение в подобных случаях, однако шансы на приживаемость почек возрастают на 10-20%. При реабилитации пациент принимает в четыре раза меньше лекарств, чем при другом варианте лечения.

Источник отмечает, что подобный лекарственный протокол был признан лучшим и рекомендован Всемирным трансплантологическим сообществом еще девять лет назад. Однако главное, что для детей весом до 10 килограммов, это вообще единственный вариант терапии. В противном случае пациентам грозит гибель.

Формально Михаила Каабака и Надежду Бабенко уволили не за «Алемтузумаб», а потому, что для специалистов в детском центре не нашлось ставки. Однако, по словам Каабака, дело именно в неодобренном Минздравом протоколе лечения.

При этом, как отмечает «Коммерсантъ», главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье подчёркивает, что ведомство тут ни при чем, и принятое решение – решение клиники.

Отметим, родители детей, которые не успели прооперироваться у Каабака, и те, кто наблюдались у врача в посттрансплантационный период, выложили в сеть петицию с требованием вернуть врача. В настоящий момент её на сайте Сhange.org подписали около 190 тысяч человек.