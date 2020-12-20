Джонсон заявил о возможности распространения нового типа COVID-19 на 70% быстрее
Новый штамм коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, выявленный на юго-востоке и востоке Великобритании, может распространяться на 70% быстрее, чем уже привычный COVID-19. Такое заявление сделал премьер-министр Британии Борис Джонсон во время пресс-конференции.
«Нет свидетельств того, что он приводит к более тяжёлому течению болезни или более высокой смертности, но кажется, что он действительно может распространяться гораздо быстрее... Первые исследования показывают, что новый вариант... может быть на 70% более заразным, чем первоначальный тип», — цитирует Джонсона RT.
Напомним, главный врач Англии профессор Крис Уитти утром в субботу предупредил о быстром распространении и призвал жителей Британии быть максимально осторожными.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН заявил, что мутация — нормальное явление для коронавируса.
«Мутации обнаруживают постоянно — это небольшие точечные мутации в структуре вируса, они по сути ни на что не влияют. Основной фактор агрессии вируса — так называемый spike-протеин, который находится в его оболочке. Он как раз и не мутирует по простой причине: если этот ген смутирует, то вирус потеряет способность подсоединяться к клеткам человека», — отметил врач.
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