Джигурда признался, что играет с Волочковой пьяных для СМИ

СМИ подхватывают только «вирусные технологии», отметил в эфире НСН Никита Джигурда. 

Актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда в пресс-центре НСН признался, что вместе с балериной Анастасией Волочковой они притворяются пьяными для средств массовой информации.

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«Конкурировать с Мадонной, Леди Гагой, от которых тащится молодняк, если не употреблять вирусные технологии… То, чем мы с Настей (Волочковой – ред. НСН) занимаемся, когда балуемся и изображаем пьяных в задницу, потому что это вы подхватывайте. Что мы можем сказать?», - сказал Джигурда.

Ранее Никита Джигурда в пресс-центре НСН заявил, что поддерживает специальную военную операцию на Украине.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:РоссияНикита Джигурда
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