Джигурда признался, что играет с Волочковой пьяных для СМИ

«Конкурировать с Мадонной, Леди Гагой, от которых тащится молодняк, если не употреблять вирусные технологии… То, чем мы с Настей (Волочковой – ред. НСН) занимаемся, когда балуемся и изображаем пьяных в задницу, потому что это вы подхватывайте. Что мы можем сказать?», - сказал Джигурда.

Ранее Никита Джигурда в пресс-центре НСН заявил, что поддерживает специальную военную операцию на Украине.

