Дышать через раз. 10 городов России с самым грязным воздухом

Минприроды опубликовало рейтинг самых загрязненных . Специалисты оценивали степень загрязнения почвы и воздуха. Первое место в этом списке занял Абакан, за ним следуют Ангарск, Барнаул, Иркутск. Красноярск.

И в целом, большую часть рейтинга по обоим показателям занимают населенные пункты Сибири. По микробиологическому загрязнению почвы ситуация остается острой практически на всей территории России.

Минприроды назвало список российских город с наиболее загрязненными почвами и воздухом. Большую часть рейтинга по обоим показателям занимают населенные пункты Сибири. По микробиологическому загрязнению почвы ситуация остается острой практически на всей территории России.

В список территорий с самыми загрязненными почвами попали Санкт-Петербург, Северная Осетия, Приморский край, Новгородская и Мурманская области.

В том, что ситуация в этих регионах настолько плоха усомнился директор природоохранных программ российской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов. По его мнению, зачастую много вопросов остается именно к составлению рейтинга, к тем критериям, которые ставит основными Минприроды.

«Зачастую этот рейтинг ссылается на предоставление или непредставление информации каким-либо из регионов. Как пример, в одном таком рейтинге Новороссийск был объявлен самым грязным городом РФ по уровню загрязнения бензопиленом. Новороссийск – это прибрежный город с постоянным ветром, продувающим его. Там не могут накапливаться загрязнения. И в Новороссийске сидит честный начальник Росгидромета, который отчитался о единоразовом 19-кратном превышении бензопилена, что сразу город поставило на место самого грязного в России. Так что, уровень профессионализма надо повышать. Очень жаль, что в нашем профильном министерстве так мало докторов и кандидатов наук с профильным образованием. Там должны сидеть не экономисты, а экологи, геологи, водники, географы, люди, знающие нашу землю и её проблемы», — заключил Пукалов на пресс-конференции НСН.