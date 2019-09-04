Дышать через раз. 10 городов России с самым грязным воздухом
Минприроды публикует рейтинг самых экологически неблагополучных городов. Эксперты НСН предлагают менять принцип формирования таких списков и решать проблему загрязнения комплексно.
Минприроды опубликовало рейтинг самых загрязненных . Специалисты оценивали степень загрязнения почвы и воздуха. Первое место в этом списке занял Абакан, за ним следуют Ангарск, Барнаул, Иркутск. Красноярск.
И в целом, большую часть рейтинга по обоим показателям занимают населенные пункты Сибири. По микробиологическому загрязнению почвы ситуация остается острой практически на всей территории России.
Минприроды назвало список российских город с наиболее загрязненными почвами и воздухом. Большую часть рейтинга по обоим показателям занимают населенные пункты Сибири. По микробиологическому загрязнению почвы ситуация остается острой практически на всей территории России.
В список территорий с самыми загрязненными почвами попали Санкт-Петербург, Северная Осетия, Приморский край, Новгородская и Мурманская области.
В том, что ситуация в этих регионах настолько плоха усомнился директор природоохранных программ российской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов. По его мнению, зачастую много вопросов остается именно к составлению рейтинга, к тем критериям, которые ставит основными Минприроды.
«Зачастую этот рейтинг ссылается на предоставление или непредставление информации каким-либо из регионов. Как пример, в одном таком рейтинге Новороссийск был объявлен самым грязным городом РФ по уровню загрязнения бензопиленом. Новороссийск – это прибрежный город с постоянным ветром, продувающим его. Там не могут накапливаться загрязнения. И в Новороссийске сидит честный начальник Росгидромета, который отчитался о единоразовом 19-кратном превышении бензопилена, что сразу город поставило на место самого грязного в России. Так что, уровень профессионализма надо повышать. Очень жаль, что в нашем профильном министерстве так мало докторов и кандидатов наук с профильным образованием. Там должны сидеть не экономисты, а экологи, геологи, водники, географы, люди, знающие нашу землю и её проблемы», — заключил Пукалов на пресс-конференции НСН.
Но в том, что экологическая проблема остается одной из самых актуальных, сомнений не возникает. Кем бы и по какому принципу не составлялся рейтинг, проблема вредных выбросов в атмосферу, проблема несанкционированных свалок по-прежнему на повестке дня.
Зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт уверила НСН, что нужно внимательно следить за освоением средств в экологической сфере.
«Деньги на природоохранные мероприятия должны быть «окрашены» и люди должны понимать, какое их количество собирается в виде той же платы за негативное воздействие на окружающую среду, и куда эти деньги расходуются. И тогда это будет понятно для предприятий, которые увидят, что в итоге было сделано на эти средства. И я считаю, что возрождение экологических фондов – это принципиальный вопрос. Сегодня эти средства «размыты» и мы не видим, как они расходуются. А предприятия, тем не менее, платят в бюджеты. Это можно назвать экологической мотивацией. Предприятие заплатило и увидело, что было сделано в конкретном районе для того, чтобы этот ущерб хоть как-то скомпенсировать», - резюмировала Ирина Гехт.
По данным исследований, в самых загрязненных чаще всего наблюдали превышение ПДК бензапирена, который выделяется при сгорании топлива. В ряде городов также зафиксирован оксид азота, формальдегид, оксид углерода, сероуглерод, хлорид водорода, диоксид серы и др.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Немецкие врачи экстренно прооперировали Аскольда Запашного
- Новости за ночь: Самые загрязненные города назвали в России
- Минприроды назвало города с самым загрязненным воздухом
- Трампа раскритиковали за публикацию секретной информации
- Путин поручил увеличить зарплаты медработникам, оказывающим первую помощь