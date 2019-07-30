Полномочий нет. Эколог призвал создать единый орган по охране природы

В Госдуме предложили создать в России министерство водных ресурсов. С этой инициативой выступил зампред комитета по природным ресурсам Василий Власов. Парламентарий заявил, что сейчас водные объекты находятся под управлением множества федеральных органов исполнительной власти, что не позволяет эффективно сохранять водные ресурсы.

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов в эфире НСН высказался за создание в России единого органа по контролю за всеми природными ресурсами.

«Необходимо возрождение единого контрольного органа в России по охране природы. Когда-то оно называлось министерством охраны природы, когда Госкомэкологии. Нынешняя ситуация, когда под крылом Министерства природных ресурсов существует, в том числе и Федеральное агентство водных ресурсов – это немного неправильно. Это первоочередное, что нужно сделать. Существующее агентство водного хозяйства не имеет надзорных функций, оно лишь ведет лицензионную деятельность, законотворческую, ведет кадастр учета водных объектов, а охранять водный объект, не имея возможности охранять его водосборный бассейн, контролировать предприятия, которые там находятся, контролировать вырубку лесов – это невозможно», - сказал он.