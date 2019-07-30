Полномочий нет. Эколог призвал создать единый орган по охране природы
Эколог в эфире НСН заявил, что в России нужно единое ведомство по охране природы – раздробленные природоохранные агентства зачастую не имеют полномочий.
В Госдуме предложили создать в России министерство водных ресурсов. С этой инициативой выступил зампред комитета по природным ресурсам Василий Власов. Парламентарий заявил, что сейчас водные объекты находятся под управлением множества федеральных органов исполнительной власти, что не позволяет эффективно сохранять водные ресурсы.
Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов в эфире НСН высказался за создание в России единого органа по контролю за всеми природными ресурсами.
«Необходимо возрождение единого контрольного органа в России по охране природы. Когда-то оно называлось министерством охраны природы, когда Госкомэкологии. Нынешняя ситуация, когда под крылом Министерства природных ресурсов существует, в том числе и Федеральное агентство водных ресурсов – это немного неправильно. Это первоочередное, что нужно сделать. Существующее агентство водного хозяйства не имеет надзорных функций, оно лишь ведет лицензионную деятельность, законотворческую, ведет кадастр учета водных объектов, а охранять водный объект, не имея возможности охранять его водосборный бассейн, контролировать предприятия, которые там находятся, контролировать вырубку лесов – это невозможно», - сказал он.
Эколог отметил, что сейчас наибольшее беспокойство вызывает ситуация, которая сложилась вокруг озера Байкал.
«Больше всего беспокоит ситуация с озером Байкал - последняя информация о том количестве органических веществ, которые сейчас поступают туда, угроза возможных прорывов шламонакопителей бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Это очень настораживает. Та программа по ликвидации накопленного ущерба БЦБК должна была быть реализована еще в прошедшие годы, но все еще буксует. А это ценность общечеловеческая, российская, в первую очередь. По некоторым оценкам, 20 процентов жидкой питьевой воды находится в Байкале», - заключил эксперт.
Ранее глава иркутского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Роман Ищенко в эфире НСН заявил, что Байкал находится на грани экологической катастрофы.
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