В Госдуме допустили признание криптовалюты имуществом

Криптовалюту в России могут признать имуществом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Отчается, что принятие соответствующих поправок в Налоговый кодекс (НК) может произойти уже до конца 2022 года.

Согласно документу, криптовалюты будут признаны имуществом, в связи с чем россияне будут должны отчитываться в ФНС об обороте цифровых активов на сумму более 600 тысяч рублей в год.

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При этом в Центробанке считают, что цифровые активы используются, в том числе для ухода от уплаты налогов. Поэтому в случае легализации криптовалют может произойти расширение теневой экономики.

Ранее президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что заявление Центробанка о том, что криптовалюта может заместить рубль является безосновательным. По мнению финансиста, регулятор уже не знает, что придумать, чтобы не допустить Россию на цифровой финансовый рынок.

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ФОТО: НСН
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