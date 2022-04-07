В Госдуме допустили признание криптовалюты имуществом
Криптовалюту в России могут признать имуществом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Отчается, что принятие соответствующих поправок в Налоговый кодекс (НК) может произойти уже до конца 2022 года.
Согласно документу, криптовалюты будут признаны имуществом, в связи с чем россияне будут должны отчитываться в ФНС об обороте цифровых активов на сумму более 600 тысяч рублей в год.
При этом в Центробанке считают, что цифровые активы используются, в том числе для ухода от уплаты налогов. Поэтому в случае легализации криптовалют может произойти расширение теневой экономики.
Ранее президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что заявление Центробанка о том, что криптовалюта может заместить рубль является безосновательным. По мнению финансиста, регулятор уже не знает, что придумать, чтобы не допустить Россию на цифровой финансовый рынок.
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