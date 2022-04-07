В Госдуме допустили признание криптовалюты имуществом

Криптовалюту в России могут признать имуществом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Отчается, что принятие соответствующих поправок в Налоговый кодекс (НК) может произойти уже до конца 2022 года.

Согласно документу, криптовалюты будут признаны имуществом, в связи с чем россияне будут должны отчитываться в ФНС об обороте цифровых активов на сумму более 600 тысяч рублей в год.