«Дым придет в города»: В Greenpeace предрекли россиянам опасные лесные пожары
Самая сложная обстановка с пожарами будет в июле-августе, заявил представитель природоохранной организации Григорий Куксин в эфире НСН.
В России 40% лесов не охраняется от пожаров из-за недостатка средств и финансирования, в зоне риска будут находиться жители сибирских городов, летом дым с большой вероятностью дойдет до них, заявил руководитель противопожарной программы Greenpeace в РФ Григорий Куксин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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Накануне глава Минприроды РФ Александр Козлов в интервью «Известиям» заявил, что сложная ситуация с пожарами ожидается в 21 регионе России. Григорий Куксин отметил, что предстоящий пожароопасный сезон вызывает значительные опасения.
«Если мы не справимся с пожарами, то дым может прийти в города. Здесь все зависит от направления ветра. Практически все сибирские города в зоне риска задымления в случае обширных лесных пожаров. К сожалению, это весьма вероятно произойдет. У нас по-прежнему 40% лесов не охраняется от пожаров. По экономическим причинам их не получается тушить. При этом в России 90% пожаров даже летом будет вызвано деятельностью людей. Поэтому для того, чтобы их предотвратить, надо убирать огонь из лесного хозяйства», - сказал Куксин.
По его словам, крайне сложная обстановка с лесными пожарами может сложиться в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае.
«Самые большие опасения у нас вызывают лесные пожары. Традиционно это Якутия – регион, который очень сложный в пожарном отношении, там огромные площади. Очень короткое, но при этом жаркое лето. Регион очень недофинансированный. Может не хватить ресурсов и скорости для наращивания сил. Также опасения вызывают Иркутская область и Красноярский край», - указал Куксин.
При этом он отметил, что все больше пожаров начало происходить на севере России из-за изменения климата.
«Это может быть Бурятия, может быть и Чукотка, потому что изменения климата вносят свой вклад. Все больше у нас пожаров на севере. Также может быть и Камчатка. Здесь не угадаешь, какой регион будет острее других, но, скорее всего, это крупные лесные регионы. К этому также могут добавиться регионы с торфяными пожарами. В этом году в зоне особого внимания Свердловская область. Беспокойство вызывает и Тюменская область», - сказал Куксин.
Руководитель противопожарной программы Greenpeace подчеркнул, что самая сложная пожарная обстановка складывается в апреле-мае, а также в июле-августе. Он добавил, что рост количества пожаров вызван именно действиями людей.
«Наиболее сложная обстановка с пожарами складывается в июле-августе. В апреле-мае также есть максимальная пожарная опасность, но этот пик мы уже прошли. Сейчас пожары идут на спад. Весной пожары были связаны, прежде всего, с горением травы. Это были массовые пожары вокруг населенных пунктов. Потом наступает июньский «пожарный минимум», в котором мы сейчас находимся. Рост количества пожара весной был 100% вызван людьми, а летом к этому добавиться 10% пожаров, вызванных молниями», - резюмировал Куксин.
Ранее глава Рослесхоза Иван Советников сообщал, что с начала 2022 года количество лесных пожаров в России выросло на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Разница составила 800 возгораний, а общее количество пожаров с января по май на всей территории страны достигло пяти тысяч.
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