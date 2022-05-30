«Дым придет в города»: В Greenpeace предрекли россиянам опасные лесные пожары

«Самые большие опасения у нас вызывают лесные пожары. Традиционно это Якутия – регион, который очень сложный в пожарном отношении, там огромные площади. Очень короткое, но при этом жаркое лето. Регион очень недофинансированный. Может не хватить ресурсов и скорости для наращивания сил. Также опасения вызывают Иркутская область и Красноярский край», - указал Куксин.

При этом он отметил, что все больше пожаров начало происходить на севере России из-за изменения климата.

«Это может быть Бурятия, может быть и Чукотка, потому что изменения климата вносят свой вклад. Все больше у нас пожаров на севере. Также может быть и Камчатка. Здесь не угадаешь, какой регион будет острее других, но, скорее всего, это крупные лесные регионы. К этому также могут добавиться регионы с торфяными пожарами. В этом году в зоне особого внимания Свердловская область. Беспокойство вызывает и Тюменская область», - сказал Куксин.