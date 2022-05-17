Площадь лесных пожаров в Сибири увеличилась почти на 40%

Наиболее тяжелая ситуация отмечается в Красноярском крае, Новосибирской и Омской областях. Всего в стране на 16 мая отмечено более 12 тысяч природных пожаров на площади 5,2 миллиона гектаров.

Если почти по всем федеральным округам РФ наблюдается уменьшение охваченных огнем территорий, в Сибири их площадь выросла на 39%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что финансовая помощь чрезвычайно важна для людей, которые в результате природных пожаров лишились имущества и остались без крыши над головой. Выплаты пострадавшим необходимо организовать «достаточно оперативно».

