Площадь лесных пожаров в Сибири увеличилась почти на 40%

В Сибири площадь лесных пожаров выросла почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщают «Известия».

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Наиболее тяжелая ситуация отмечается в Красноярском крае, Новосибирской и Омской областях. Всего в стране на 16 мая отмечено более 12 тысяч природных пожаров на площади 5,2 миллиона гектаров.

Если почти по всем федеральным округам РФ наблюдается уменьшение охваченных огнем территорий, в Сибири их площадь выросла на 39%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что финансовая помощь чрезвычайно важна для людей, которые в результате природных пожаров лишились имущества и остались без крыши над головой. Выплаты пострадавшим необходимо организовать «достаточно оперативно».

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ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС Омской области
ТЕГИ:Лесные Пожары
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