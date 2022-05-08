В Кузбассе от пожара пострадали около ста домов, есть погибшие

Более 50 домов и надворных построек загорелись в условиях сильного ветра, люди эвакуированы. Открытое горение удалось ликвидировать в поселке Листвянка, а в деревне Изындаево и поселке Итатский пожары локализованы, огнем повреждены более 60 строений.

В одном из частных домов после ликвидации возгорания были обнаружены трое погибших. Позже число жертв огня увеличилось до четырех, все они погибли в поселке Итатский. На территории Тяжинского округа действует режим ЧС.

Ранее уголовное дело было заведено по факту гибели людей при пожарах в Красноярском крае.

