В Кузбассе от пожара пострадали около ста домов, есть погибшие
Около 100 жилых домов пострадали из-за пожара в трех населенных пунктах Тяжинского округа Кемеровской области, сообщает МЧС РФ.
Более 50 домов и надворных построек загорелись в условиях сильного ветра, люди эвакуированы. Открытое горение удалось ликвидировать в поселке Листвянка, а в деревне Изындаево и поселке Итатский пожары локализованы, огнем повреждены более 60 строений.
В одном из частных домов после ликвидации возгорания были обнаружены трое погибших. Позже число жертв огня увеличилось до четырех, все они погибли в поселке Итатский. На территории Тяжинского округа действует режим ЧС.
Ранее уголовное дело было заведено по факту гибели людей при пожарах в Красноярском крае.
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