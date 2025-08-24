Панде Катюше в честь дня рождения подарили праздничный торт

Сегодня Катюша отмечает свой второй День рождения. В зоопарке на этой неделе проходили мероприятия в преддверии ее дня рождения.

Большой праздничный торт, который подарили Катюши, состоит из бамбука, льда и различных любимых лакомств панды. Помимо ледяного десерта, Катюше вручили бамбуковый домик с крышей из листьев бамбука. Сначала панда робела из-за большого скопления гостей, но вскоре с интересом принялась исследовать подарки.

Катюша — первый в истории России детёныш большой панды, родившийся в зоопарке 24 августа 2023 года. При рождении её вес составлял 150 граммов, сейчас она весит 78 килограммов. Её родители, Диндин и Жуи, прибыли из Китая в 2019 году в рамках международной программы по сохранению вида. Имя «Катюша» было выбрано более чем 400 тысячами участников всероссийского голосования.

16 марта в московском зоопарке поздравили Жуи, Диндин и Катюшу с международным днём панд и вручили специальные игрушки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».