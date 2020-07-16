«Авифавир» против COVID-19 может появиться в аптеках к августу

Отечественное лекарство от коронавируса «Авифавир», разработанное на основе японского препарата, может поступить в продажу уже в текущем месяце. Этого не исключает руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он уточнил, что разрешение на использование препарата в амбулаторном режиме должно быть выдан в конце июля.

По словам Дмитриева, некоторые российские производители уже предоставили доказательства, что данное лекарство неплохо зарекомендовало себя в амбулаторном или аптечном режиме. У «Авифавира» есть ряд противопоказаний – его нельзя принимать беременным и при планировании зачатия. Преапарт будет реализовываться по рецепту, передает ТАСС.

В конце мая «Авифавиру» было выдано регистрационное удостоверение министерства здравоохранения России. Он стал первым зарегистрированным в России лекарством против коронавируса.

Биологически активное вещество препарата блокирует размножение целого ряда вирусов. Оно применялось, в частности, для борьбы с вирусом Эболы в Африке. В медицинских кругах его называют японской версией «Ремдесивира» - зарегистрированного в США препарата против Эболы, который также считается эффективным при лечении COVID-19.

