Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Российские военные заняли населенный пункт Филия в Днепропетровской области Лавров: западные страны пытаются не допустить переговоров по Украине В результате взрыва в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве погиб один человек, еще три пострадали В районе вулкана Баранского на острове Итуруп пропала группа туристов Россиянка Мария Шарапова официально включена в Международный зал теннисной славы