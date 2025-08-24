Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы
Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы. Об этом сообщила американская теннисистка Серена Уильямс.
Помимо российской теннисистки в зал славы внесены американские спортсмены Майк и Боб Брайан, ставшие олимпийскими чемпионами на играх 2012 года в Лондоне.
38-летняя Мария Шарапова признана самой титулованной российской теннисисткой. Она завоевала 39 титулов WTA, включая 36 в одиночном разряде, победила в Кубке Федерации в 2008 году и получила серебряную медаль Олимпиады-2012.
Ранее в Международный зал теннисной славы вошли россияне Марат Сафин (2016) и Евгений Кафельников (2019), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
