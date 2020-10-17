Дворкович: Россияне «распробуют» удалёнку
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович в интервью НСН выразил уверенность, что часть работников останется на удалёнке и после пандемии.
Четверть работающих россиян хотели бы трудиться из дома на постоянной основе. Об этом сообщает сервис «Работа.ру».
Председатель фонда «Сколково», глава FIDE Аркадий Дворкович в эфире НСН выразил уверенность, что люди научаться работать «на удаленке».
«Я уже много опросов видел на эту тему. И цифры остаются стабильными с мая-июня этого года. 20-25 процентов считают, что они в офисы уже могут и не возвращаться, тем более, если работодатель создает для них комфортные условия для дистанционной работы. Хотя это психологически очень непросто, и у некоторых нагрузка даже возросла. Тем не менее, я думаю, что люди научаться работать в таких условиях. И найдется оптимальный процент людей, которые могут работать удаленно, получая максимальное удовольствие и от жизни и эффективно работая в той сфере, которую они выбрали», – отметил он.
Также Аркадий Дворкович в эксклюзивном интервью НСН отметил, что вакцинация – личный выбор каждого человека, но пропаганды к ее отказу, по его мнению, быть не должно.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 150 / сут.
Умерли
23 723+232 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+8 485 / сут.
- Армения заявила о появлении беспилотников Азербайджана в своем воздушном пространстве
- На досрочных выборах президента США проголосовало больше 21 млн американцев
- Украина готовит новое разведение сил на линии разграничения в Донбассе
- В Москве умерли еще 56 пациентов с COVID-19
- Азербайджан включил Милонова в список персон нон-грата
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru