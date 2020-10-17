Дворкович: Россияне «распробуют» удалёнку

«Я уже много опросов видел на эту тему. И цифры остаются стабильными с мая-июня этого года. 20-25 процентов считают, что они в офисы уже могут и не возвращаться, тем более, если работодатель создает для них комфортные условия для дистанционной работы. Хотя это психологически очень непросто, и у некоторых нагрузка даже возросла. Тем не менее, я думаю, что люди научаться работать в таких условиях. И найдется оптимальный процент людей, которые могут работать удаленно, получая максимальное удовольствие и от жизни и эффективно работая в той сфере, которую они выбрали», – отметил он.

Также Аркадий Дворкович в эксклюзивном интервью НСН отметил, что вакцинация – личный выбор каждого человека, но пропаганды к ее отказу, по его мнению, быть не должно.

