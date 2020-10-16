Дворкович выступил против антипрививочников и поддержал онлайн-обучение

Аркадий Дворкович: «Я уже много опросов видел на эту тему. И цифры остаются стабильными с мая-июня этого года. 20-25 процентов человек считают, что они в офисы уже могут и не возвращаться, тем более, если работодатель создает для них комфортные условия для дистанционной работы. Хотя это психологически очень непросто, и у некоторых нагрузка даже возросла. Тем не менее, я думаю, что люди научаться работать в таких условиях. И найдется оптимальный процент людей, которые могут работать удаленно, и получая максимальное удовольствие от жизни, и эффективно работая в той сфере, которую они выбрали», – отметил он в разговоре с НСН.

