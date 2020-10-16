Дворкович выступил против антипрививочников и поддержал онлайн-обучение
Председатель фонда «Сколково», глава FIDE Аркадий Дворкович специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Московских школьников частично переводят на удаленку
Со следующей недели в Москве учеников старших классов переведут на дистанционное обучение. С первого по пятый классы продолжат учиться очно. Кроме того, вместо пожилых преподавателей вести уроки будут студенты и выпускники педагогических вузов под контролем старших учителей.
Аркадий Дворкович: «Мой сын уже затронут в этой системе, он как раз продолжит обучение в онлайн-формате. Это не одно и то же, что и обучение в школе, но все же дает возможность получать знания. И, конечно, забота о пожилых преподавателях – абсолютный приоритет. Очень здорово, что студенты при этом смогут начать свою деятельность именно таким образом, пусть вынужденно, но тем не менее. Это адекватная мера. Уверен, что власти примут все необходимые решения, чтобы пожилые преподаватели не пострадали с точки зрения зарплаты», – прокомментировал в интервью НСН Аркадий Дворкович.
Facebook запретил публикации об отказе от прививок
Facebook запретил публикации на своей платформе, которые агитируют к отказу от прививок.
Аркадий Дворкович: «Конечно, прививки – вещь добровольная. Когда будут готовы эффективные вакцины, в том числе, и от коронавируса, люди будут принимать решение о вакцинации самостоятельно. Но если с медицинской точки зрения, с точки зрения безопасности и эффективности доказано, что препарат может способствовать преодолению пандемии, то люди должны относиться к этому ответственно. Пропаганды иного поведения быть не должно», – подчеркнул он для слушателей НСН.
Четверть россиян хотят постоянно работать на «удаленке»
Четверть работающих россиян хотели бы трудиться из дома на постоянной основе. Об этом сообщает сервис «Работа.ру».
Аркадий Дворкович: «Я уже много опросов видел на эту тему. И цифры остаются стабильными с мая-июня этого года. 20-25 процентов человек считают, что они в офисы уже могут и не возвращаться, тем более, если работодатель создает для них комфортные условия для дистанционной работы. Хотя это психологически очень непросто, и у некоторых нагрузка даже возросла. Тем не менее, я думаю, что люди научаться работать в таких условиях. И найдется оптимальный процент людей, которые могут работать удаленно, и получая максимальное удовольствие от жизни, и эффективно работая в той сфере, которую они выбрали», – отметил он в разговоре с НСН.
Форум «Открытые инновации»
На следующей неделе, 19-21 октября, в девятый раз пройдет Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации».
Аркадий Дворкович: «В этом году он посвящен экономическим, технологическим и социальным реалиям в мире, который столкнулся с пандемией COVID-19. Спикеры будут обсуждать новые тренды в развитии технологий, сценарии и платформы для взаимодействия бизнеса, правительства и общества в постковидном мире. Онлайн-формат форума позволит привлечь к обсуждению авторитетных экспертов со всего мира и собрать глобальную аудиторию», – сказал в эфире НСН Аркадий Дворкович.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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